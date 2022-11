Recentemente Brt Corriere Espresso ha aperto le ricerche di nuovi dipendenti da impiegare in lavori d'ufficio. Chi è in possesso di un diploma potrà lavorare come addetto alle operazioni o amministrativo, mentre i laureati potranno candidarsi anche per il ruolo di esperto del mercato o di addetto qualità.

Le domande per queste posizioni possono effettuarsi solamente online tramite l'area lavoro del sito aziendale: non ci sono scadenze entro cui inviare il cv.

La ricerca di addetti alle operazioni: Brt cerca diplomati

Gli addetti alle operazioni selezionati da Brt Corriere Espresso si occuperanno di inserire i dati delle consegne, di preparare i documenti di trasporto, di gestire la cassa e di assistere la clientela via telefono.

Per candidarsi bisogna essere diplomati in ragioneria o materie simili, ma anche avere esperienza in lavori d'ufficio e un'adeguata conoscenza delle applicazioni informatiche fondamentali.

Il lavoro potrà essere full-time o part-time (ma con il turno di pomeriggio).

Mentre riguardo alle sedi lavorative, gli addetti alle operazioni lavoreranno in una delle seguenti filiali: Ancona Centro, Bassano, Belluno, Bergamo Grassobbio, Bergamo Osio, Bologna Roveri, Bologna Roveri 2, Bra, Brescia, Bressanone, Città di Castello, Cremona, Crespellano, Desenzano, Ferrara, Firenze Calenzano, Forlì, Genola, Genova Fegino, Imperia, Ivrea, La Spezia, Landriano, Latina, Livorno, Lucca, Milano Bovisa, Milano Mecenate, Milano Segrate, Milano Sedriano 2, Monza, Padova Est, Pescara, Pescara Ovest, Piacenza, Piombino, Pisa, Reggio Emilia, Roma Fiano 2, Rovato, Rovigo Messaggeria, Schio, Teramo, Torino Sud, Varese Malpensa, Vercelli, Verona S.G.L e Vicenza.

Selezione di addetti amministrativi diplomati

I diplomati scelti dall'azienda come addetti amministrativi registreranno le fatture d'acquisto, i pagamenti in contanti e svolgeranno alcune operazioni riguardanti la gestione del personale.

Tra i requisiti richiesti c'è il possesso di un diploma da ragioniere o analogo; occorre anche avere esperienza in campo amministrativo.

Gli addetti saranno impiegati presso le sedi di Settimo Torinese, Rovereto, Milano Bovisa e Genova Cornigliano.

Serve la laurea in economia o statistica per il ruolo di esperto del mercato in Brt Corriere Espresso

I laureati potranno candidarsi al ruolo di esperto del mercato: tale figura si occupa di sviluppare la strategia aziendale di marketing, di analizzare i dati di mercato per diffonderli tra le funzioni aziendali e di aiutare nella gestione dei fornitori e dei clienti.

Per candidarsi bisogna avere una laurea in economia o statistica, conoscenza di Office e dell'inglese. Il possesso di esperienza precedente non è obbligatorio, ma è valutato positivamente.

La retribuzione sarà proporzionale al livello di competenza del candidato, la sede di lavoro è a Bologna.

L'addetto qualità: serve la laurea in scienze ambientali

L'addetto qualità che verrà assunto dall'azienda lavorerà a Bologna e avrà il compito di assicurare il mantenimento dei certificati di qualità, di gestire le nuove richieste e di aggiornarsi sui cambiamenti delle norme di riferimento.

Per questa funzione sono selezionati i laureati in scienze ambientali o materie affini: è necessario saper usare i principali programmi informatici ed essere disponibili a spostarsi nelle altre filiali.

Come si invia la candidatura

Per avanzare la candidatura per le offerte di lavoro per prima cosa occorre digitare 'brt lavora con noi' su un motore di ricerca web. In questo modo si otterrà il link alla pagina aziendale delle carriere. All'interno di essa, un click su 'Guarda le selezioni aperte' mostrerà subito l'elenco delle figure ricercate. Ogni posizione aperta contiene una descrizione più il pulsante per inviare il curriculum.