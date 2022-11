Recentemente Eni ha pubblicato delle offerte di lavoro per assumere per diplomati e laureati da inserire nei propri uffici come impiegati amministrativi. Le assunzioni saranno a tempo pieno e indeterminato. Tutte le offerte di lavoro sono presenti varie date di scadenza da tenere in considerazione che vanno da metà a fine novembre.

Le scadenze e il curriculum: dettagli

Le candidature si possono presentare accedendo al sito di Eni -sezione lavorare in Eni>Opportunità professionali>visualizza offerte di lavoro. Ecco quindi che dopo aver selezionato l'offerta d'interesse si può premere tasto giallo 'candidati'.

Eni valuterà le candidature pervenute considerando il curriculum nel suo complesso. La persona ritenuta idonea sarà contattata/o per continuare il processi di selezione che consiste in prove pratiche, prove situazionali, colloqui di gruppo e singoli.

Posizioni per impiegati con diploma e laurea: candidature online

Eni cerca un Responsabile Attività Contabili Supporto Business che si occuperà della contabilizzazione e dell’analisi di ricavi e costi variabili dell’attività Retail. Lo stesso contribuirà alle analisi di quadratura tra i vari sistemi di fatturazione esterni della società, SAP e gli altri applicativi utilizzati delle unità competenti e assicura il servizio di contabilità inerente all’elaborazione e rilevazione degli stanziamenti relativi alle fatture da emettere alla clientela.

Si richiede la Laurea magistrale in Economia; potranno essere prese in considerazione anche candidature con differenti titoli e ambiti di studio purché supportati da significativa esperienza nella mansione e un'esperienza di circa 5 anni, preferibilmente presso società di revisione. La sede di lavoro è Torino. Il tipo di contratto è a tempo indeterminato.

Tale offerta scade il 22 novembre.

Ancora si ricerca uno Specialista Assistenza Legale che, si occuperà di fornire assistenza e consulenza nella predisposizione, revisione e negoziazione della documentazione legale relativa alle operazioni intraprese da Eni e sue società controllate. Tale risorsa dovrà prestare assistenza nella stesura, a titolo esemplificativo, di lettere di intenti, accordi di riservatezza, contratti di compravendita di partecipazioni, patti parasociali.

Si richiede Laurea in Giurisprudenza occorre aver maturato un'esperienza di tre anni. La sede di lavoro è San Donato Milanese, Roma. Il tipo di contratto è a tempo Indeterminato. Tale offerta scade il 16 novembre.

Un'altra posizione attiva è quella per Esperto Monitoraggio Processi Back Office che, si occuperà di supportare le attività di analisi, reporting e monitoraggio delle performance dei partner che operano nell’ambito del servizio clienti. Si occuperà di consuntivazione e performance mensili del customer care e sviluppo e ottimizzazione della reportistica progettuale. Occorre aver conseguito la Laurea magistrale in Economia, Ingegneria; potranno essere presi in considerazione titoli di studio differenti a fronte di significativa esperienza nel ruolo.

La Sede di lavoro è Milano in via Ripamonti. Il tipo di contratto è a tempo Indeterminato. L'offerta scade il 21 novembre.

Ancora si assume un Esperto Back-office che si occuperà di elaborare bozze di atti di compravendita, di costituzione di servitù, di diritti di superficie e bozze di contratti di locazione e comodato. Dovrà redigere bozze di atti preliminari e definitivi di compravendita di beni immobili e mobili. Si richiede il conseguimento di una Laurea magistrale; potranno essere presi in considerazione titoli di studio differenti o inferiori a fronte di un’esperienza significativa nel ruolo. Si richiede Almeno 3 anni di esperienza nella gestione archivistica, document controller/management.

La sede di lavoro è a San Donato Milanese. Il tipo di contratto è a tempo Indeterminato. C'è tempo fino al 16 novembre per inviare le candidature.

Sono aperte le seleziona anche per un Esperto di acquisti che dovrà pianificare gli acquisti, in coordinamento con la funzione tecnica di riferimento ed effettuare le analisi di mercato e dei fornitori qualificati per individuare la migliore strategia di gara o di negoziazione. Si occuperà di definire e stipulare i contratti e seguire una o più iniziative progettuali trasversali. Si richiede Laurea magistrale in Ingegneria, Economia o altre materie scientifiche; potranno essere presi in considerazione titoli di studio differenti e/o inferiori a fronte di significativa esperienza in ruoli analoghi.

La sede di Lavoro è San Donato Milanese. Sarà stipulato un contratto e a tempo Indeterminato. C'è tempo fino al 16 novembre per inviare le candidature.

Si ricerca anche un Junior gestione spedizioni che svolge l’attività di gestione dei sistemi di logistica, di verifica delle giacenze fisiche, di gestione del calcolo dei pagamenti e delle relative richieste. Dovrà gestire i sistemi di logistica per la gestione e/o la verifica periodica delle utenze, in particolare: attività di migrazione/costituzione delle nuove utenze e gestione nel continuo delle utenze già esistenti. La sede di lavoro è Roma. IL tipo di contratto è a tempo determinato di 12 mesi. L'offerta scade il 23 novembre.

Si assume anche un Junior Back Office Operation che, all’interno dell’unità Logistica Primaria della direzione Energy Evolution, svolge l’attività di gestione contratti, di gestione del calcolo, di richieste di pagamento e di monitoraggio delle procedure.

Si richiede diploma di scuola superiore, preferibilmente con indirizzo tecnico/scientifico e massimo tre anni di esperienza nell’ambito. La sede di lavoro è Roma. Il tipo di contratto è a tempo determinato di 12 mesi. L'offerta scade il 23 novembre.

Si ricerca uno Specialista di acquisti "a monte", che si occuperà di svolgere gare per l’acquisto di beni/servizi/lavori di natura industriale. Si occuperà di analizzare la correttezza e completezza delle richieste di approvvigionamento (rda) e la documentazione associata, prepara la strategia di gara che verrà approvata dal procuratore del procedimento, effettuare le valutazioni sui fornitori. Riceve le offerte tecniche, amministrative ed economiche garantendone la corretta apertura nei tempi.

Si richiede qualsiasi laurea, potranno essere presi in considerazione titoli di studi quali il diploma a fronte di una significativa esperienza nel ruolo. La sede di lavoro è San Donato Milanese. Il tipo di contratto è a Tempo Indeterminato. L'offerta scade il 25 novembre.

Infine l'azienda seleziona un Data engineer Cloud/Big Data (Ingegnere dei dati Cloud/Big Data) che prenderà parte a tutte le iniziative del mondo dati, ed in particolare alla continua evoluzione delle piattaforme di data e analisi. Dovrà contribuire alle scelte architetturali nel mondo dati e al disegno dei processi relativi al rilascio dei data product. Si richiede Laurea magistrale in Ingegneria informatica; potranno essere prese in considerazione anche candidature con differenti titoli e ambiti di studio purché supportati da significativa esperienza nel ruolo. La sede di lavoro è Milano, Via Ripamonti il tipo di contratto è a tempo indeterminato. L'offerta scade il 24 novembre.