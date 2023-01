Sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia è stato pubblicato un nuovo concorso, per titoli ed esami, per 791 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’area funzionari.

I posti sono così suddivisi: 360 per funzionari della professionalità pedagogica, 413 per funzionari della professionalità di servizio sociale e 18 per conservatori.

I requisiti di ammissione al bando del Ministero della Giustizia

I requisiti specifici previsti variano in base al profilo richiesto.

Per il profilo di funzionario della professionalità pedagogica occorre aver conseguito la Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione o la Laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi o in Scienze pedagogiche.

Quanto al profilo di funzionario della professionalità di servizio sociale bisogna aver conseguito la laurea in Servizio sociale, in aggiunta è necessaria l'iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali.

Per quanto riguarda il profilo di conservatore bisogna aver conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza.

Scadenza della presentazione delle candidature telematiche entro il 13 febbraio

Tutti coloro che sono interessati a inoltrare la domanda al concorso per 791 funzionari devono farlo esclusivamente in via telematica, entro e non oltre il 13 febbraio 2023, collegandosi al Portale InPA all’indirizzo inpa.gov.it. Per farlo bisogna aver attivato lo SPID o la CIE e occorre possedere una PEC.

È previsto il versamento di una tassa di 10 euro seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la procedura di domanda al concorso.

Le prove del bando: scritta e orale

Il bando è organizzato da Ripam, che si avvarrà anche di Formez PA. L'iter della selezione prevede vari step, essendo stata cancellata la prova preselettiva.

È prevista una prova scritta composta da 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti; una prova orale distinta per codici concorso (che consiste in un colloquio interdisciplinare) e infine una valutazione dei titoli. Le prove scritte e orali si intendono superate se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30.

Non è prevista la pubblicazione di una banca dati ufficiale per la prima prova.

I candidati ammessi a sostenere la prova scritta avranno a disposizione degli strumenti informatici e digitali.

Ai candidati vincitori verrà data comunicazione dell’esito del concorso attraverso la pubblicazione delle graduatorie finali di merito.