Eni spa ha aggiornato i suoi annunci di lavoro rivolti a laureati e diplomati. I contratti di lavoro previsti sono a tempo indeterminato e determinato. Non sono previsti limiti d'età.

La data di scadenza per l'inoltro delle candidature è diversa per ciascuna offerta e coincide con il 10, 17 e 18 gennaio.

Come e quando inviare le candidature

Per candidarsi online a tali offerte di lavoro la prima cosa da fare è digitare 'Eni lavora con noi' su un motore di ricerca per avere il link che collega alla pagina web aziendale delle carriere.

Ecco che si dovrebbe aprire una pagina con scritto 'Carriere'.

Basterà cliccarci sopra per trovare la lista delle posizioni aperte: per ogni annuncio bisogna cliccare su 'Candidati' e allegare il proprio curriculum, inserendo i propri dati personali e professionali.

Domande aperte per Junior Controlli Contrattuali, specialisti segreteria, buyer

L'azienda vuole reclutare anche un Junior Controlli Contrattuali che si occupa di verificare il rispetto dei termini contrattuali e i relativi riaddebiti nelle attività svolte in joint venture. Lo stesso monitora gli audit ricevuti dalle affiliate, dai partner o dalle società di stato nelle attività operate da Eni. Supporta le affiliate nella raccolta delle informazioni richieste dagli auditors, con particolare focus su quelle relative agli addebiti da parte della sede.

Si richiede Laurea magistrale in Economia, Finanza o Ingegneria gestionale e un'esperienza di massimo 3 anni maturata in area amministrazione e controllo. La sede di lavoro è San Donato Milanese (MI). Il tipo di contratto è inizialmente un apprendistato professionalizzante. Tale offerta scade il 18 gennaio. Ancora si assume un Buyer Accordi Commerciali che deve effettuare analisi di mercato al fine di monitorare la concorrenza ed individuare i player maggiormente adatti al business model.

Mantiene i contratti nei sistemi aziendali (SAP). Si richiede la Laurea magistrale in Economia o in Ingegneria gestionale; saranno presi in considerazione profili con formazione diversa a fronte di una significativa esperienza nell'ambito. La sede di lavoro è Roma. Il tipo di contratto è a tempo determinato per 12 mesi. C'è tempo fino al 18 gennaio per candidarsi.

Ancora si ricercano Specialisti Segreteria Societaria che dovranno curare le attività di segreteria societaria delle società controllate non quotate, occupandosi degli adempimenti relativi alla partecipazione alle assemblee. Inoltre gli stessi collaborano alla definizione, predisposizione, e attuazione delle operazioni societarie. Si richiede Laurea in Giurisprudenza, Economia d minimo tre anni di esperienza nell’ambito. La sede di lavoro è Roma. Si offre contratto a tempo Indeterminato. Tale offerta scade il 18 gennaio

Cercasi Specialista Gestione Sinistri e in attività amministrative

Ancora un'altra posizione aperta è per Specialisti Gestione Sinistri e Attività Assicurative che si occuperanno di garantire la gestione dei sinistri.

Tali figure offrono il proprio contributo sovrintendendo ai processi di amministrazione e bilancio, finanza, pianificazione e controllo, agendo a supporto delle linee per il raggiungimento degli obiettivi di business e collaborando in team multidisciplinari. In particolare raccolgono la denuncia di sinistro e tutta la documentazione necessaria per la prova e la quantificazione del danno. Predispongono le lettere di messa in mora nei confronti dei terzi responsabili del danno e dei loro assicuratori e tutta la corrispondenza successiva. Si richiede Laurea magistrale in Giurisprudenza e un'esperienza di almeno tre anni nella gestione di attività assicurativa. La Sede di Lavoro è San Donato Milanese.

Il tipo di contratto è a tempo Indeterminato. La ricerca si concentra anche su l'inserimento di un Junior Attività Amministrative Finanziarie che cura le attività amministrative relative agli strumenti di debito emessi da Eni. Si richiede Laurea magistrale in Economia. La sede di Lavoro è San Donato Milanese. Il tipo di contratto è un apprendistato professionalizzante. L'offerta scade il 17 gennaio.

Posizioni per diplomati: Specialista Patrimonio

Un'altra posizione dedicata ai diplomati è quella per Specialista Patrimonio e Autorizzazioni Industriali che si occupa di assicurare la gestione dei rapporti con gli enti pubblici finalizzati alla realizzazione delle attività operative. Provvede all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività operative.

Assicura il monitoraggio periodico sullo stato di avanzamento degli iter autorizzativi nei confronti della pubblica amministrazione. Cura l’aggiornamento dei dati catastali conseguente all’acquisizione, alla vendita o alla modifica dei beni immobili della società. Si richiede il Diploma di geometra e tre anni di esperienza nell’ambito. La sede di lavoro è Crescentino. Si offre contratto a tempo Indeterminato.