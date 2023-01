Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale ha pubblicato un bando funzionale alla selezione di 71.550 volontari interessati a svolgere un'esperienza di servizio civile in Italia oppure all'estero.

Per candidarsi ad uno dei progetti previsti, i candidati avranno tempo fino al 10 febbraio e potranno farlo nel rispetto delle modalità che verranno successivamente specificate.

I soggetti interessati

Come già previamente anticipato, l'iniziativa riguarda 71.550 giovani, che saranno così suddivisi:

70.358 operatori volontari per progetti che si svolgeranno in Italia;

1.192 operatori volontari per progetti che saranno avviati all'estero.

L'iniziativa è riservata a candidati che abbiano la cittadinanza italiana oppure in un Paese Extraeuropeo oppure in Europa, purchè soggiornanti in Italia regolarmente.

E' necessario, inoltre, che i candidati abbiano un'età massima di 28 anni.

Non potranno partecipare alle selezioni soggetti che hanno già svolto un'esperienza di servizio civile.

I progetti di Servizio Civile

Come accennato in precedenza, dunque, i candidati selezionati prenderanno parte a progetti che saranno avviati tra il 2023 e il 2024 in Italia oppure all'estero.

La durata dei vari progetti potrà essere di otto mesi oppure di un anno e richiederà un impegno di circa 25 ore settimanali. La lista dei progetti che verranno avviati potrà essere consultata sul sito web del Dipartimento delle politiche giovanili, attraverso i due specifici motori di ricerca, "Scegli il tuo progetto in Italia" e "Scegli il tuo progetto all'Estero", messi appositamente a disposizione degli utenti.

Dopo aver individuato il progetto più attinente alle proprie attitudini, si verrà rimandati al sito dell'ente che lo ha presentato e in questo modo si avrà accesso alla scheda contenente le caratteristiche principali del progetto stesso.

Per ogni mese di servizio svolto, i candidati selezionati riceveranno un contributo di 444,30 euro; nell'eventualità in cui il volontario risieda in un comune diverso da quello in cui si svolge il progetto, avrà diritto anche al rimborso delle spese di viaggio iniziale e finale.

Modalità di candidatura

Le domande di partecipazione dovranno necessariamente essere presentate attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) entro le 14 del prossimo 10 febbraio. Una volta scaduto tale termine, non sarà più consentito l'accesso alla piattaforma.

Il giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema invierà al candidato una ricevuta che attesti l'invio con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa.