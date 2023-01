Ferrovie dello Stato ha attualmente aperte diverse selezioni di personale, dedicate a laureati e a diplomati da inserire con contratti a tempo indeterminato in vari ambiti aziendali, fra cui affari legali, sicurezza del lavoro, area commerciale, diritto societario e responsabili di terminal.

Le offerte di lavoro sono soggette a delle diverse date di scadenza, per varie sedi del territorio nazionale.

Gli interessati possono inoltrare le candidature collegandosi al sito internet aziendale nella sezione 'campagne di ricerca': in particolare, dopo aver cliccato sull'annuncio di proprio interesse, bisogna inserire il curriculum e i propri dati personali e professionali.

Lavoro in Ferrovie dello Stato: selezioni aperte

Fra le offerte dedicate ai laureati vi sono quelle per addetti affari legali da inserire nella sede a Roma. I neoassunti si occuperanno di supporto, consulenza e assistenza giuridico/legale alla direzione; monitorano l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia di appalti. Inoltre curano i conseguenti aggiornamenti degli schemi tipo di contratto; supportano la consulenza e l'assistenza legale, negoziale e contrattuale alle strutture societarie, con particolare riguardo alle tematiche in materia di appalti. Viene offerto un contratto a tempo indeterminato. Viene richiesta la laurea in Scienze dei Servizi Giuridici o Giurisprudenza, una comprovata esperienza ruoli analoghi e l'iscrizione all'albo professionale.

La sede di lavoro è a Roma. L'offerta scade il 1° febbraio.

Infine la società recluta un addetto alla sicurezza sul lavoro da inserire in FS Sistemi Urbani S.r.l. sulla sede di Roma. La figura ricercata supervisiona il corretto funzionamento del Sistema di Gestione Lavoro (SGL), provvede alla definizione e programmazione di audit interni, fornisce un presidio tecnico-normativo delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, infine partecipa alle attività del servizio di prevenzione, protezione e ambiente.

Ai candidati viene richiesto il diploma di scuola secondaria superiore. L'inserimento avverrà con contratto a tempo indeterminato. La candidatura va inviata entro il 30 gennaio 2023.

Inoltre viene cercato un responsabile di Terminal che si occupi di gestione e controllo dei servizi di manovra e dei servizi erogati nei terminal ferroviari.

Tale figura si occupa anche della regolare esecuzione delle attività anche attraverso la quotidiana assegnazione del personale dipendente. Viene offerte un contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi il diploma di scuola media superiore. La sede di lavoro è a Segrate (Milano). Si può inviare la propria candidatura entro il 12 febbraio 2023.

Offerte di lavoro FS per le 'categorie protette'

Sono aperte anche delle candidature mirate per i soggetti iscritti all'albo delle categorie protette (in base alla legge 68/99 art. 1).

Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane assume degli specialisti in diritto societario. La sede di lavoro è Roma. I neoassunti si occuperanno di monitoraggio della legislazione in materia di diritto civile e societario, forniranno supporto nella predisposizione degli atti/documenti societari e della contrattualistica.

Viene richiesta una laurea in Giurisprudenza e un'esperienza lavorativa nel ruolo di almeno due anni. Occorre anche l'iscrizione all'albo delle categorie previste dalla L.68/99 art.1 e la specializzazione in diritto societario e in contratti pubblici e normativa sugli appalti. Tale Offerte di lavoro scade il 23 gennaio. L'inserimento è a tempo indeterminato.

La società FS assume anche un addetto area commerciale a Roma. Tale figura si occupa d'intesa con il responsabile, di curare la redazione/modifica/aggiornamento dei contratti da stipulare con i clienti seguendone l'iter sino all'archiviazione. Inoltre egli cura le attività di rendicontazione e di fatturazione di concerto con le competenti strutture interne e delle altre società del gruppo.

Ai candidati è richiesto il conseguimento di una laurea in discipline economiche e tecniche. Potranno essere considerate anche persone in possesso di diploma di scuola media superiore, purché con esperienza pregressa nelle aree d'interesse. Inoltre per candidarsi bisogna esser iscritti all'albo delle categorie previste dalla L.68/99 art.1. Viene stipulato contratto a tempo indeterminato. La candidatura va inviata entro il 25 gennaio.