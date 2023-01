Ferrovie dello Stato ha riattivato le procedure di selezione per il profilo di capotreno e customer Advisor. Sul sito web della società è stato pubblicato un bando funzionale all'individuazione di giovani interessati a prendere parte al percorso di formazione per ricoprire il ruolo in oggetto.

La selezione in corso non interessa però l'intero territorio nazionale, bensì la sola Campania.

Coloro che hanno intenzione di concorrere per l'assegnazione di uno dei posti disponibili, avranno una settimana di tempo per farlo: le domande dovranno essere trasmesse telematicamente entro il prossimo 27 gennaio, nel rispetto delle modalità descritte sull'annuncio di lavoro.

Requisiti di partecipazione

Per partecipare alla selezione condotta da Ferrovie dello Stato, per l'individuazione di giovani da avviare in percorsi di formazione per diventare capotreno o customer addvisor, non sono richiesti particolari requisiti tecnici o professionali, ma è sufficiente:

il diploma di scuola superiore conseguito presso uno degli indirizzi indicati nell'annuncio di selezione;

conseguito presso uno degli indirizzi indicati nell'annuncio di selezione; conoscenza della lingua inglese;

età massima di 29 anni;

residenza in Campania.

Nell'annuncio non è richiesto un punteggio minimo per il diploma, ma è specificato che il voto potrà essere valutato come requisito preferenziale.

Mansioni da svolgere e requisiti contrattuali

Il capotreno è colui che si occupa dell'accoglienza, dell'organizzazione e della gestione dei passeggeri a bordo del treno, rappresentando un vero punto di riferimento per i viaggiatori.

Il customer advisor, invece, svolge mansioni analoghe, quindi di assistenza e di informazione, ma lo fa direttamente all'interno delle stazioni, occupandosi anche di svolgere attività di promozione e vendita dei servizi offerti dall'azienda.

In entrambi i casi, i candidati selezionati saranno introdotti in azienda con un contratto di apprendistato professionalizzante.

Candidature entro il prossimo 27 gennaio

I candidati interessati potranno inviare la propria candidatura entro il prossimo 27 gennaio.

Entro una settimana, chi è in possesso dei requisiti richiesti potrà recarsi sul sito di Ferrovie, nella pagina dedicata alle posizioni aperte, e cliccare sull'annuncio in oggetto, che gli interessati sono invitati a visionare, dal quale è possibile caricare i propri dati anagrafici e professionali per procedere con la candidatura.