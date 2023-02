Banca Credem sta portando avanti il "Progetto Giovani" attraverso il quale consentire a giovani che intendono avviare una carriera nel settore bancario di presentare la propria domanda e candidarsi alla qualifica di sportellista in tutta Italia.

Le domande dovranno essere trasmesse in modalità online, utilizzando il form reperibile sul sito web di Credem nella sezione "lavora con noi" che illustra le offerte di lavoro attive: l'applicativo in questione risulta regolarmente attivo e l'annuncio relativo alle selezioni legate al "Progetto Giovani" non presentano una data di scadenza.

Requisiti di partecipazione

Come già brevemente accennato, il progetto è rivolto verso quei giovani che abbiano interesse ad avviare una carriera in questo settore, partendo dalla posizione di operatore di sportello per poi ricoprire posizioni di volta in volta più prestigiose.

La ricerca interessa le sedi Credem di tutta Italia ed è aperta al settore retail; più circoscritta è, invece, la ricerca di operatori da impiegare nel settore virtual contact center e direzione centrale: per quanto riguarda il primo, si selezionano addetti all'assistenza clienti presso la sede di Reggio Emilia; relativamente al secondo, invece, la selezione è rivolta verso esperti in determinati settori (Legal, Compliance, Audit, Finanza, Analisi Dati, Marketing) e riguarda le filiali di Reggio Emilia, Andria e Milano.

Per partecipare alle selezioni non è necessario avere una precedente esperienza pregressa nel medesimo settore, ma è sufficiente un diploma oppure una laurea. Possono inviare la propria domanda, tuttavia, anche candidati con qualche anno di esperienza, anche se non necessariamente nel settore bancario.

Caratteristiche contrattuali

Coloro che verranno selezionati mediante questa procedura, saranno introdotti in azienda con un contratto di lavoro a tempo determinato il quale avrà una durata di un anno: tuttavia, come specificato nell'annuncio di lavoro, il contratto mira alla stabilizzazione all'interno di Credem.

Il lavoratore avrà comunque diritto ad una serie di benefit come smart working, convenzioni aziendali, buoni pasto, telefono aziendale e formazione costante.

Domande e iter di selezione

Le domande dovranno essere presentate online, attraverso l'applicativo reso disponibile sul sito di Credem Banca, nella sezione inerente alle posizioni aperte: non si dovrà far altro che selezionare l'annuncio relativo a Progetto Giovani e seguire i vari passaggi.

L'iter di selezione sarà articolato in due fasi: la prima avrà ad oggetto un colloquio conoscitivo con un consulente del lavoro finalizzato ad individuare le attitudini del candidato; la seconda, invece, consisterà in un colloquio individuale oppure di gruppo, funzionale ad individuare la posizione professionale più consona per ciascuno.