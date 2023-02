L'azienda dolciaria piemontese Ferrero ha inserito recentemente nuovi annunci di lavoro nella sua pagina web delle carriere. In particolare, sono aperte le selezioni per diplomati come manutentori e laureati per i ruoli di contabile, di specialista della produzione e di addetto allo sviluppo dei processi. Non ci sono scadenze per l'invio dei cv online.

Ferrero: selezione di diplomati come manutentori

Per quanto riguarda le posizioni aperte da Ferrero come manutentori, i soggetti scelti eseguiranno la manutenzione meccanica ed elettrica degli impianti di confezionamento e ne ripareranno i guasti.

Tra i requisiti richiesti per svolgere questo ruolo vi è il possesso di un diploma tecnico, oppure di un attestato professionale di tipo meccanico, meccatronico o elettronico. Inoltre occorre avere un'adeguata abilità nel diagnosticare e riparare guasti.

Il lavoro si svolgerà su tre turni presso la fabbrica di Alba (Cuneo), anche nel fine settimana.

I laureati sono selezionati da Ferrero per il ruolo di contabile

Ferrero cerca anche dei laureati per il ruolo di contabile. Nello specifico, il candidato scelto si occuperà di registrare le transazioni, di redigere il giornale della contabilità generale, i documenti di bilancio e fornirà assistenza agli organi interni ed esterni adibiti al controllo aziendale.

L'impiegato idoneo per questa mansione dovrà avere una laurea nel campo della gestione aziendale, almeno tre anni di esperienza contabile, nonché una buona conoscenza del pacchetto Office e dell'inglese.

Il lavoro verrà svolto a tempo determinato, per sostituzione maternità, presso l'ufficio contabile della sede di Alba.

Lo specialista della produzione laureato

Lo specialista della produzione di cui è alla ricerca l'azienda dolciaria si occuperà di pianificare le richieste produttive a breve e medio termine, definirà le azioni per ottimizzare la linea produttiva, il confezionamento dei prodotti e la forza lavoro. Inoltre egli analizzerà i risultati economici ottenuti al fine di migliorare l'impiego dei fattori produttivi.

Il candidato ideale per questo ruolo dovrà avere una laurea in ingegneria gestionale o industriale, almeno due anni di esperienza nel campo, oltre a un'ottima conoscenza del programma Excel e della lingua inglese.

Lo specialista lavorerà a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano. Sono previste anche delle trasferte internazionali.

Ferrero ha avviato la ricerca di un addetto allo sviluppo dei processi laureato

L'addetto allo sviluppo dei processi ricercato da Ferrero si occuperà dell'avviamento della produzione e gestirà l'addestramento e l'avanzamento di carriera del personale in collaborazione con l'area risorse umane e i partner esterni. Inoltre egli dovrà stabilire il budget da dedicare alle operazioni suddette e in più registrerà i risultati ottenuti.

Per partecipare a questa selezione è necessario avere una laurea in ambito aziendale, manageriale o umanistico, almeno quattro anni di esperienza nel settore delle risorse umane e la capacità di gestire progetti aziendali. Sono inoltre gradite una buona conoscenza dell'inglese e del pacchetto Office.

Il soggetto assunto lavorerà presso la sede di Alba.

Come inviare il cv online per candidarsi alle quattro offerte di lavoro descritte

Per inviare il cv online e candidarsi alle quattro offerte di lavoro descritte occorre digitare "Ferrero lavora con noi" su un motore di ricerca ed entrare nel portale delle carriere tramite il link che appare. A questo punto bisognerà selezionare "Italia" nel riquadro "Località" per avere l'elenco delle ricerche in corso.

Una volta scelto l'annuncio preferito, all' interno è presente il pulsante "Candidati" tramite cui completare la domanda di lavoro.