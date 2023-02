Credem seleziona diplomati, laureati o professionisti come sportellisti, anche senza esperienza, presso le sue filiali sparse in tutta Italia. L'opportunità di lavoro prevede un contratto di un anno con prospettive di assunzione a lungo termine. La selezione è aperta da un po' di tempo e non ci sono scadenze specifiche per candidarsi online.

Credem: mansioni degli sportellisti

I candidati che Credem sta valutando come sportellisti avranno il compito di assistere i clienti presso gli sportelli della banca. La funzione principale sarà quella di dispensare informazioni e consigli riguardo i prodotti e servizi disponibili, aiutare i clienti nell'esecuzione di operazioni bancarie quotidiane come versamenti, prelievi, bonifici, apertura di conti correnti e richiesta di finanziamenti e carte di credito.

Inoltre, i prescelti saranno incaricati della salvaguardia della sicurezza, della gestione dei fondi in sportello e della risoluzione di eventuali situazioni problematiche.

Requisiti per partecipare alla selezione degli sportellisti

Per essere considerati per il programma di assunzione di sportellisti avviato da questo istituto finanziario, ci sono alcuni requisiti che devono essere soddisfatti. Verranno presi in considerazione: studenti universitari, diplomati appena usciti dalle scuole superiori o laureati senza esperienza, professionisti con esperienza anche se non nel settore bancario.

Il contratto di lavoro

Il contratto di lavoro, oltre a durare un anno, prevede anche un'adeguata formazione per lo sportellista e un inquadramento in base al CCNL del credito, terza area, livello 1.

Di conseguenza, lo stipendio sarà pari al minimo retributivo tabellare per la categoria.

Carriere in Credem: il progetto Giovani

La posizione di sportellista in Credem fa parte del progetto "Giovani": questa iniziativa offre ai candidati la possibilità di crescere professionalmente e di eventualmente ricoprire ruoli più complessi rispetto a quello di addetto allo sportello.

È importante sottolineare che il progetto permette anche a coloro che soddisfano i requisiti di candidarsi per altre posizioni, come ad esempio presso il centro di assistenza clienti o come impiegati in varie aree della direzione aziendale.

Credem: candidature online come sportellisti

Per diventare candidati alla posizione di sportellista presso la banca emiliana, si può iniziare digitando "Credem lavora con noi" su un motore di ricerca.

Dopo aver cliccato sul link che porta alla pagina delle opportunità di lavoro, basta cliccare su "Scopri le posizioni aperte" per accedere alla sezione del sito web dell'azienda che elenca le offerte di lavoro disponibili. Qui, cliccando su "Progetto Giovani", si avrà accesso alla posizione di sportellista e, attraverso un ulteriore click su "Invia la tua candidatura ora", sarà possibile completare il processo di invio del curriculum.