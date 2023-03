Amadori è un gruppo agroalimentare italiano presente sul territorio nazionale con stabilimenti di trasformazione alimentare situati a Cesena, Mosciano Sant'Angelo, Santa Sofia, Cazzago San Martino, Monteriggioni e filiali.

Il Gruppo è spesso alla ricerca di nuovi dipendenti da impiegare in varie aree: attualmente, ad esempio, tra le varie figure ricercati vi sono amministrativi, operai e magazzinieri.

Le candidature per tali offerte di lavoro dovranno essere trasmesse online, attraverso la sezione "lavora con noi" del sito web di Amadori.

Selezioni in corso per personale amministrativo

Per lo stabilimento di Cesena, in Emilia Romagna, si è alla ricerca di personale amministrativo da assumere a tempo indeterminato. Nello specifico, si tratta di selezioni inerenti al profilo di:

Impiegato amministrativo gestione agenti;

Addetto amministrativo gestione agenti.

Nel primo caso, è esplicitamente richiesto un titolo di laurea in materie giuridiche, economiche o affini, nonchè un'esperienza pregressa nel medesimo ruolo. Nel secondo coso, invece, la formazione universitaria è soltanto preferibile e sono accettate candidature anche da parte di soggetti alla prima esperienza.

Amadori: si assumono operai con diploma

Per i centri Amadori di Abruzzo, Veneto ed Emilia Romagna si cercano operai addetti alla produzione.

I candidati selezionati per ricoprire questo ruolo saranno assunti con contratto a tempo determinato e sarà loro richiesta la disponibilità a lavorare su turni.

Per partecipare, si richiede il diploma di scuola superiore e la patente B. Sarà valutata come gradita, ma non indispensabile, una precedente esperienza lavorativa in contesti produttivi come fabbriche o insediamenti agricoli.

Candidature aperte per magazzinieri in Emilia Romagna e Abruzzo

Per gli stabilimenti siti in Emilia Romagna e Abruzzo, ci sono delle posizioni per il ruolo di magazziniere.

Chi verrà scelto per ricoprire questo ruolo, sarà assunto con contratto a tempo determinato; per candidarsi non sono necessari particolari requisiti: solo per alcune postazioni di lavoro è necessario essere in possesso del patentino riferito all'uso del muletto e/o patenti di grado superiore alla B.

Le mansioni che i candidati scelti saranno chiamati a svolgere riguarderanno principalmente attività di carico e scarico della merce con utilizzo di muletto e transpallet manuale o elettrico.