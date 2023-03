La banca italiana Credem ha indetto una campagna assunzioni per reclutare candidati a cui affidare il ruolo di sportellisti. Alle selezioni possono partecipare diplomati, laureandi e laureati, inoltre possono candidarsi sia coloro che hanno già lavorato come impiegati con breve esperienza e sia chi non abbia ancora mai lavorato nel settore bancario.

Credem: gli sportellisti e il Progetto Giovani

Gli sportellisti che Credem ha intenzione di selezionare dovranno partecipare a un'iniziativa denominata "Progetto Giovani". Grazie a questa, oltre al posto di addetto allo sportello.

I soggetti interessati potranno candidarsi anche per il ruolo di virtual contact center presso la sede di Reggio Emilia, il quale prevede l'assistenza dei clienti attraverso chat, social e telefono.

Dopo un periodo di lavoro come sportellisti, essi avranno la possibilità di accedere a posizioni che richiedono maggiori responsabilità. In questo caso, in base al titolo di studio e alle competenze in possesso, potranno lavorare in direzione presso le sedi di Reggio Emilia, Milano o Andria.

Iter selettivo e il contratto di lavoro

L'iter selettivo di Credem parte da un colloquio per conoscere le caratteristiche attitudinali del candidato. Poi verrà proposto un secondo incontro per valutare insieme la posizione più adatta in azienda.

Se quest'ultimo avrà esito positivo, la banca formulerà la proposta di assunzione entro un tempo massimo di 40 giorni.

Il personale scelto verrà inquadrato con un contratto di lavoro di un anno, con la possibilità di inserimento definitivo. Inoltre Credem offre la possibilità di lavoro da remoto, ticket restaurant, smartphone aziendale, percorsi formativi ad hoc e servizi convenzionati.

La retribuzione degli sportellisti sarà quella relativa al primo livello, terza area, del contratto nazionale del credito.

Le candidature online

Per candidarsi online alle offerte di lavoro di cui sopra occorre per prima cosa digitare "Credem lavora con noi" su un motore di ricerca. Tale azione metterà a disposizione degli utenti il link per accedere al portale aziendale delle carriere.

Al suo interno, un click su "Scopri le posizioni aperte", e subito dopo sul simbolo con le tre frecce, consentirà di consultare il "Progetto Giovani", il quale contiene la posizione per sportellisti più la descrizioni degli altri possibili ruoli in azienda. Infine bisogna cliccare su "Invia candidatura ora" per proseguire con la domanda di lavoro.

Credem consente anche di inviare delle candidature spontanee tramite il portale indicato prima.