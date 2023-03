L'istituto di credito Credem sta selezionando dei diplomati e dei laureati che vogliano lavorare come sportellisti e come programmatori.

Non ci sono scadenze da rispettare per inoltrare online le domande di lavoro e che entrambe le figure sono ricercate in tutte le sedi italiane della banca.

Gli sportellisti ricercati da Credem

Riguardo agli sportellisti, Credem ha avviato una selezione rivolta principalmente a diplomati e a laureati che abbiano concluso da poco gli studi e che quindi siano ancora senza esperienza nel ruolo. L'annuncio ufficiale specifica che verranno valutati anche i laureandi e i professionisti in qualsiasi campo.

Gli sportellisti scelti dall'azienda bancaria inizieranno a lavorare gestendo la clientela retail e svolgeranno tale incarico per un anno. In seguito, i candidati migliori avranno la possibilità di proseguire la carriera in ambiti più complessi, ad esempio lavorando in direzione o nelle altre aree d'azienda.

Durante l'anno di lavoro allo sportello, gli impiegati potranno beneficiare di ticket restaurant, telefono aziendale, formazione continua e lavoro da remoto. In più riceveranno lo stipendio previsto dal contratto nazionale del credito, ovvero saranno inquadrati nel primo livello della terza area professionale.

Credem seleziona anche programmatori

Credem ha aperto anche una posizione per programmatori: per questo ruolo la banca intende inserire nello staff delle persone che abbiano talento nello sviluppo di programmi informatici per il desktop e il mobile.

In particolare saranno valutati laureati in informatica o ingegneria informatica, ma anche periti informatici con almeno due anni di esperienza nel ruolo.

Inoltre, per poter partecipare alla selezione, le risorse idonee dovranno conoscere almeno il linguaggio SQL, nonché uno tra i seguenti ambienti di programmazione: Java, Javascript, JQuery, Angular, React, Swift/Objective-c, Kotlin.

L'inquadramento di questa figura professionale non viene specificato, ma i programmatori scelti potranno usufrire degli stessi benefit elencati per la posizione precedente.

Credem: le domande di lavoro senza scadenze

Le domande di lavoro per le due posizioni di cui sopra possono presentarsi accedendo alla piattaforma delle carriere della banca senza dover rispettare scadenze.

La prima cosa da fare è digitare "Credem lavora con noi" su un motore di ricerca in modo da avere il link della pagina web di nostro interesse, ma poi al suo interno occorrerà cliccare su "Scopri le posizioni aperte", nonché sul simbolo delle tre frecce, per poter consultare l'elenco completo delle offerte di lavoro.

Infine, per candidarsi come sportellista, bisognerà scegliere il "Progetto Giovani", mentre come programmatore servirà cliccare su "Tecnico Area Process Automation".