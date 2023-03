La banca Credem sta proseguendo a selezionare giovani interessati ad intraprendere una carriera nel settore bancario. Attraverso il cosiddetto "Progetto Giovani", infatti, Credem consentirà a giovani diplomati o neolaureati di iniziare il proprio percorso in uno dei tre settori principali:

Retail Banking;

Virtual Contact Center;

Direzione Centrale.

In particolar modo, per il settore del retail banking si cercano sportellisti su tutto il territorio nazionale: i giovani che hanno intenzione di partecipare al procedimento di selezione potranno inviare telematicamente la propria domanda attraverso il sito web della società.

Requisiti per diventare sportellisti presso Credem

Come già previamente anticipato, la posizione di sportellista presso Banca Credem è aperta su tutto il territorio nazionale.

Questa posizione, come specificato anche nell'annuncio di lavoro che i candidati sono invitati caldamente a consultare direttamente sul sito web della banca.

La ricerca si concentra verso diplomati o neolaureati, laureati in possesso di un master, oppure verso candidati con già qualche anno di esperienza alle spalle. Si richiede ambizione e voglia di assumere posizioni di sempre maggiore rilevanza.

Caratteristiche contrattuali e benefit

Coloro che saranno scelti attraverso la procedura in oggetto, assumeranno la qualifica di sportellisti per il settore retail e verranno assunti in azienda attraverso un contratto a tempo determinato della durata di un anno, come da contratto nazionale del credito 3° area professionale 1° livello, funzionale però alla stabilizzazione.

Come si evince anche dall'annuncio di lavoro inerente al profilo, i neo assunti godranno anche di ulteriori benefit, tra cui: possibilità di smart working, buoni pasto, convenzioni aziendali e telefono aziendale.

Modalità di candidatura e di selezione

Coloro che sono interessati a concorrere per l'assegnazione di uno dei posti disponibili come sportellista in tutte le regioni d'Italia, dovranno inviare la propria candidatura attraverso il form appositamente predisposto sul sito; i form per l'invio delle domande risultano regolarmente attivi e non presentano una data di scadenza.

Il percorso di selezione si articola in più fasi: la prima prevede un colloquio individuale con il candidato, funzionale a comprendere le sue attitudini; la seconda un colloquio di gruppo, al fine di comprendere quale potrebbe essere la posizione più per ciascuno.

Sia nel caso in cui la selezione dovesse aver un esito positivo, sia nell'eventualità di esito positivo, sia in caso di esito negativo, Credem provvederà ad inviare un feedback al candidato.