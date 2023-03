Eni ha aperto nuove posizioni di lavoro a tempo indeterminato. In particolare sul sito web dell'azienda sono presenti annunci per un esperto delle vendite, un addetto al controllo del costo delle commesse e uno specialista del prezzo.

I soggetti interessati a questi annunci possono inoltrare il proprio curriculum online entro l'8 marzo.

Eni: tra le posizioni aperte a tempo indeterminato figura l'esperto delle vendite

L'esperto delle vendite sarà assunto a tempo indeterminato Egli si occuperà della promozione dei cappotti termici a livello condominiale, presso la sede di Torino.

Per tale selezione Eni valuta candidati che abbiano un diploma, almeno tre anni di esperienza precedente in campi analoghi, conoscenza del pacchetto Office, dell'inglese, nonché in materia di efficientamento energetico. Inoltre, i prescelti dovranno essere disponibili a spostarsi in giro per la Lombardia, la Valle D'Aosta e il Piemonte.

Posto a tempo indeterminato per un addetto al controllo del costo delle commesse

L'addetto al controllo del costo delle commesse verrà impiegato a tempo indeterminato presso la sede di San Donato Milanese. Tale figura si occuperà di analizzare la spesa complessiva dei lavori ordinati e per monitorare la realizzazione delle opere.

Per questo posto di lavoro, l'azienda valuterà persone in possesso di una laurea in ingegneria o economia, con almeno tre anni di esperienza nello stesso ruolo, oltre a una buona conoscenza della lingua inglese.

In più il personale scelto dovrà essere disponibile a spostarsi tra le sedi aziendali.

Eni sta cercando uno specialista del prezzo a tempo indeterminato

Eni cerca inoltre uno "specialista del prezzo". Tale figura lavorerà - a tempo indeterminato - nella sede di Milano con il compito di formulare i prezzi dei prodotti e servizi, attuando le migliori strategie di mercato.

Per candidarsi occorre avere una laurea in ingegneria, economia o scienze statistiche, un'esperienza di almeno cinque anni come analista del prezzo, serve anche una buona conoscenza dell'inglese e dei mercati gas e power.

Come presentare le domande di lavoro online

Le domande di lavoro relative ai tre annunci citati andranno inoltrate tramite la sezione carriere del portale aziendale.

Per accedervi occorre digitare "Eni lavora con noi" su un motore di ricerca e poi cliccare sul corrispondente link. Una volta dentro, per candidarsi basterà un click sull'annuncio di lavoro a cui si è interessati e usare il pulsante "Candidati online" presente al suo interno.

Da ricordare che nel portale sono disponibili anche offerte di lavoro per personale senza esperienza. In questo caso, i soggetti selezionati svolgeranno degli apprendistati professionalizzanti.