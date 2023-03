Poste Italiane sta procedendo alla selezione di nuovi portalettere [VIDEO] da impiegare in alcune regioni d'Italia. Per candidarsi a questa posizione, tuttavia, restano pochi giorni: il termine ultimo per inviare la propria domanda di partecipazione alla selezione, infatti, è fissata al prossimo 5 marzo.

Gli uffici postali interessati dalle assunzioni in oggetto riguardano le seguenti regioni: Lombardia, Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Umbria, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Marche.

Requisiti per partecipare

Per potersi candidare alla posizione di portalettere, non è necessario possedere particolari competenze di natura tecnica o professionale, ma sarà sufficiente possedere i seguenti requisiti:

diploma di maturità;

patente di guida;

patentino che attesti la conoscenza della seconda lingua per gli uffici che si trovano nella sola provincia di Bolzano.

Per quanto riguarda il diploma, nell'annuncio di lavoro non è indicato un punteggio minimo per partecipare, ma è specificato che la documentazione attestante il titolo di studio dovrà essere presentato al momento del colloquio in azienda.

Caratteristiche contrattuali

Non è specificato quante saranno le assunzioni per ciascuna provincia, ma soltanto che dipenderanno dalle esigenze di Poste Italiane; nella propria domanda di partecipazione, ognuno potrà esprimere una sola area geografica di interesse.

Lo stesso vale per la durata del contratto: la tipologia di contratto con il quale verranno assunti i candidati selezionati, invece, sarà il tempo determinato.

Modalità di candidatura

Per poter concorrere all'assegnazione di uno dei posti disponibili come postino, è necessario candidarsi entro domenica 5 marzo 2023 attraverso l'applicativo web messo a disposizione sul sito di Poste Italiane. Per potersi candidare, sarà necessaria la previa registrazione al sistema.

I candidati scelti preliminarmente riceveranno una mail dalla Società HR-EVO, incaricata da Poste Italiane di svolgere la selezione, con l'indicazione dell'indirizzo web a cui collegarsi per effettuare il test di ragionamento logico iniziale.

I candidati che supereranno il test attitudinale, potranno essere contattati da Poste Italiane per il completamento del processo di selezione.