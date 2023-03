Il gruppo Poste Italiane è alla ricerca di nuove risorse da assumere è alla ricerca di nuove risorse da assumere, in particolare come portalettere e come addetti alla logistica.

Gli aspiranti interessati a candidarsi dovranno inviare la domanda di candidatura in modalità telematica, rispettando le scadenza indicata per ogni profilo professionale. I candidati dovranno prima verificare di essere in possesso dei requisiti specifici richiesti.

Le posizioni aperte per diplomati sul territorio nazionale

Le Offerte di lavoro aperte per i diplomati sul territorio italiano sono due.

Vengono ricercati addetti alla logistica, in sedi ubicate nel centro e nel nord Italia. In particolare le risorse inizieranno un’esperienza operativa in ambito corriere espresso e gestiranno anche le attività di magazzino, oltre che assicurare la corretta movimentazione interna delle merci. Per potersi candidare, gli aspiranti devono aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado con una votazione di almeno settanta su cento ed essere disponibili a lavorare su turni anche notturni. Inoltre i neoassunti a tempo pieno dovranno essere collaborativi ed avere spirito di squadra ed otterranno un contratto di lavoro iniziale a tempo determinato. La scadenza per inviare la candidatura è fissata al 25 giugno.

Inoltre è aperta la selezione per portalettere, in diverse sedi che si trovano sul territorio nazionale. Coloro che saranno assunti si occuperanno di recapitare le missive e di altre attività legate alla corrispondenza. I requisiti necessari per potersi candidare sono il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado e una patente di guida in corso di validità.

Solo coloro che si candideranno per la provincia di Bolzano dovranno avere anche il patentino di bilinguismo. Non sono richieste esperienze o conoscenze specialistiche e sarà offerto un contratto di lavoro a tempo determinato e di durata corrispondente alle specifiche esigenze aziendali. La scadenza per inviare la domanda di candidatura è fissata al 5 marzo.

Come inoltrare la domanda di candidatura in Poste italiane

Per inviare la domanda di candidatura gli aspiranti dovranno visitare il sito ufficiale dell'azienda di corrispondenza all'indirizzo "posteitaliane.it", successivamente bisognerà cliccare su "Carriere" e "Posizioni aperte".

Dopo aver scelto la posizione interessata e aver letto tutte le indicazioni approfondite su requisiti e mansioni, gli utenti dovranno cliccare su "Invia candidatura ora" e inserire i dati richiesti. Infine ricordiamo che gli utenti potranno anche inviare una candidatura spontanea inoltrando il proprio curriculum vitae oppure candidarsi per altre posizioni aperte sul sito ufficiale.