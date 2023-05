Ferrovie dello Stato sta selezionando diplomati e laureati da impiegare negli uffici. In particolare Fs italiane assumerà esperti tecnici e assistenti lavori realizzazione opere tecnologiche. Il contratto di lavoro previsto è a tempo indeterminato, mentre le scadenze per candidarsi in modalità telematica sono fissate tra fine maggio e inizio giugno.

Assunzioni per diplomati in Ferrovie dello Stato italiane: al via le selezioni per assistenti lavori opere tecnologiche, mansioni e requisiti

Diverse Offerte di lavoro di Ferrovie dello Stato sono aperte anche agli aspiranti in possesso di un diploma nella scuola secondaria di secondo grado (superiore).

È il caso della selezione indetta per assumere con contratto a tempi indeterminato le figure di assistenti lavori realizzazione opere tecnologiche. Quest'ultimi realizzeranno trasferte in tutta Italia e potranno essere indirizzati nelle sedi di Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Reggio Calabria, Bologna, Milano, Verona, Torino, Genova, Firenze. Oltre al diploma sopracitato sono richiesti anche i seguenti requisiti: esperienza di due anni nello stesso ambito lavorativo con le relative competenze, conoscenza della lingua inglese e dei principali programmi informatici. Tra le mansioni di questo profilo professionale vi è il supporto e il coordinamento del direttore dei lavori nei rapporti con il gestore dell'infrastruttura.

La scadenza per inviare domanda di selezione è fissata al 5 giugno 2023.

Offerte di lavoro Fs italiane per laureati: opportunità per esperti tecnici, come inviare domanda

Gli utenti in possesso di una laurea in ingegneria (o titoli equipollenti) hanno l'opportunità di candidarsi come esperti tecnici. Si tratta di figure che si occupano della gestione tecnica e pratica delle misure di laboratorio e dei test nel settore disciplinare della meccanica del veicolo, della dinamica di marcia e dei sistemi frenanti.

Oltre al diploma di laurea magistrale o triennale in ingegneria (meccanica o aerospaziale) sono richiesti anche: due anni di esperienza, conoscenza della lingua inglese di livello B1, conoscenza del pacchetto Office. La sede del lavoro è Firenze - Osmannoro, mentre la scadenza per candidarsi è fissata al 29 maggio 2023. Il contratto lavorativo è a tempo indeterminato.

Gli aspiranti che intendono partecipare alle selezioni possono collegarsi sul sito ufficiale di Ferrovie dello Stato nella sezione dedicata alle carriere e poi in "Campagne di ricerca". In tal modo sarà possibile visionare tutte le posizioni aperte, i dettagli e le modalità per inviare il proprio curriculum vitae.