Poste Italiane ha aperto nuove selezioni per diversi ruoli professionali. Le assunzioni di Poste Italiane riguardano impiegati d'ufficio a tempo indeterminato e portalettere in tutta Italia. Per entrambe le posizioni non è richiesto il possesso di una laurea, tuttavia occorre aver conseguito il diploma nella scuola secondaria di secondo grado.

Gli aspiranti portalettere hanno l'opportunità di candidarsi per le selezioni recentemente aperte da Poste Italiane in tutta Italia.

I candidati devono aver conseguito un diploma superiore ed essere idonei alla guida del mezzo aziendale. I portalettere consegneranno la posta e i pacchi ai domicili della clientela mediante il motomezzo fornito dalla società, pertanto devono essere in possesso della patente di guida. Solo per chi farà domanda nella provincia di Bolzano è richiesta la conoscenza della lingua tedesca.

La selezione prevede una parte teorica e una pratica che metteranno alla prova i candidati sulle abilità logiche e sulla guida del mezzo. Le domanda di candidatura devono essere inoltrate online entro il 31 maggio 2023. In fase di inoltro della domanda gli utenti dovranno indicare anche la sede per la quale vorrebbero proporsi: l'assegnazione della stessa sarà effettuata anche in base alle esigenze di organico di Poste Italiane.

Il tipo di contratto offerto in questo caso è a tempo determinato.

Poste: ricerca di figure che saranno impiegati a tempo indeterminato, richiesta la conoscenza di una seconda lingua

Tra le altre Offerte di lavoro aperte da Poste Italiane vi è quella indirizzata all'assunzione di addetti allo sportello con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Si tratta di figure che assistono la clientela allo sportello, proponendole servizi e prodotti. I candidati devono essere diplomati presso un istituto superiore e conoscere la lingua tedesca. Le selezioni sono aperte per le sedi della provincia di Bolzano. In questo caso i tempi per candidarsi sono più lunghi: c'è tempo per inoltrare la domanda di candidatura fino al 31 dicembre 2023.

Coloro che non sono interessati alle sopracitate offerte di lavoro possono decidere di candidarsi per altre selezioni aperte da Poste Italiane. Tra le altre posizioni aperte attualmente nel sito "Carriere" di Poste vi sono: laureati in ambito commerciale, consulenti finanziari mobili, addetti alla logistica, referenti hub logistico e laureati in ingegneria che lavoreranno in ambito logistico.

Infine tutti gli utenti possono semplicemente inviare una candidatura spontanea.