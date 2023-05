Anas assume personale a tempo indeterminato. Le assunzioni sono rivolte alle seguenti figure professionali: assistente senior, tecnico professionale, specialista espropri e direttore operativo.

Per candidarsi è richiesta esperienza pregressa nel ruolo e occorre rispettare determinate scadenze della prima settimana di giugno: durante l'iter selettivo verrà data precedenza ai residenti nella regione del luogo di lavoro.

Anas: la ricerca in corso di un assistente senior, contratto a tempo indeterminato

L'assistente senior ricercato da Anas si occuperà di fornire assistenza nel processo autorizzativo delle attività aziendali.

Egli inoltre dovrà verificare che i progetti siano coerenti con gli obiettivi prefissati.

Per partecipare a questa selezione, il candidato ideale deve avere una laurea in architettura, almeno quattro anni di esperienza nel campo, conoscenza delle procedure autorizzative, nonché dei programmi Autocad e Office.

Una volta selezionato, il candidato lavorerà a tempo indeterminato con il ruolo di assistente tecnico di categoria B presso la sede di Roma. L'annuncio scade il 4 giugno.

Anas: il tecnico professionale a tempo indeterminato

Il tecnico professionale che occorre ad Anas avrà il compito di controllare il rendiconto dei lavori eseguiti, di redigere relazioni sui documenti prodotti, sullo stato dei progetti e sulla correttezza dei dati.

Quanto ai requisiti, l'azienda richiede una laurea in ingegneria gestionale e almeno 5 anni di esperienza nella gestione dei documenti relativi ai lavori pubblici. Gradita anche la conoscenza di applicazioni informatiche come Mop 2.0 Bdap, Pdm e Office.

Il lavoro in questione dovrà essere svolto presso la sede direzionale di Roma con il ruolo di tecnico professionale di livello A1.

Offerto un contratto a tempo indeterminato.

Le candidature online sono aperte fino al 4 giugno.

La figura dello specialista espropri a tempo indeterminato

Lo specialista espropri assunto dalla società parteciperà alla redazione degli atti espropriativi, al controllo dello stato delle proprietà da espropriare e alla elaborazione dei dati catastali, nonché delle indennità da pagare.

La figura idonea per questo incarico dovrà avere un diploma da geometra più cinque anni di esperienza nel settore, oppure una laurea in ingegneria edile, o ambientale, più tre anni di esperienza nel campo. Gradita anche la conoscenza di software come Office, Cad e Gis.

Riguardo all'inquadramento, lo specialista lavorerà a tempo indeterminato come assistente tecnico di livello B e il suo compito verrà svolto per i territori del Piemonte, delle Marche (candidature entro il 3 giugno), oppure dell'Emilia Romagna (candidature entro il 2 giugno).

Anas: candidati per il ruolo di direttore operativo, assunzione a tempo indeterminato

Il direttore operativo valutato da Anas collaborerà con il responsabile dei lavori al controllo di ogni lavorazione.

Egli inoltre dovrà intervenire per eliminare difetti di qualità, per rendere la contabilità più efficiente e per supervisionare i collaudi.

La selezione è aperta ai diplomati in geometra con almeno sette anni di esperienza nella direzione dei cantieri di lavoro, o ai laureati in ingegneria civile, edile, ambientale, dei trasporti, o in architettura, che abbiano almeno cinque anni di esperienza nel campo. Occorre anche la conoscenza della suite Office, del programma Sap, nonché dell'inglese.

In merito al contratto, il direttore scelto lavorerà a tempo indeterminato come tecnico specializzato di livello A1 e dovrà mostrarsi disponibile agli spostamenti nelle varie sedi aziendali sparse sul territorio nazionale.

Come inviare le domande online

Per inviare le domande online e candidarsi alle offerte di lavoro di cui sopra, sarà innanzitutto necessario digitare "anas lavora con noi" su un motore di ricerca. In questo modo si otterrà il link al sito web aziendale delle carriere: un click su "ricerche in corso" e su "Cerca posti di lavoro" porterà all'elenco di tutte le posizioni aperte.

A questo punto, non resta che cliccare la figura professionale che si desidera, leggerne le caratteristiche e utilizzare il pulsante "Candidati".