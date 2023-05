Sul portale web di Poste Italiane è stato pubblicato un annuncio per la selezione di nuovo personale da assumere come portalettere su tutto il territorio nazionale.

La ricerca si estende a tutte le regioni d'Italia, i candidati devono aver conseguito il diploma di scuola superiore.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite modalità telematica, utilizzando il portale di Poste Italiane. La scadenza per l'invio delle candidature è fissata entro il prossimo 31 maggio.

Poste Italiane: requisiti per partecipare alla selezione per portalettere

Per inviare la propria domanda e candidarsi alla posizione per portalettere, è necessario che i candidati soddisfino determinati requisiti specificati nell'annuncio ufficiale, ovvero il possesso di un diploma di scuola superiore, della patente B (e del patentino di bilinguismo per gli uffici situati in provincia di Bolzano). Nell'annuncio non viene specificato un punteggio minimo per l'esame di maturità, tuttavia, in caso di convocazione, sarà necessario presentare la documentazione idonea a comprovare il possesso del titolo di studio.

Coloro che superano la selezione di Poste Italiane saranno assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

Nell'offerta di lavoro non sono specificati la durata del contratto né il numero di assunzioni, poiché entrambi dipenderanno dalle esigenze specifiche di ogni filiale.

Selezione per portalettere e candidature online

La selezione indetta per i portalettere consiste in tre fasi: un test per misurare le attitudini del candidato, una prova di guida del motociclo aziendale a pieno carico e un colloquio.

Le candidature online andranno effettuate attraverso la sezione carriere del portale aziendale. Per accedervi occorre digitare "Poste italiane lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca in modo da ottenere il link che collega a essa.

Una volta al suo interno, la voce "posizioni aperte" condurrà alla lista delle offerte di lavoro, nonché al ruolo di cui sopra.

Non resta che cliccarlo, leggerne la descrizione e utilizzare il pulsante "Invia candidatura ora" per completare la domanda di lavoro.

Sarà importante ricordare che al momento della presentazione delle domande, a ciascun candidato verrà chiesto di esprimere una preferenza geografica unica, al fine di partecipare alla selezione solo per quella specifica area. Il portale consente anche di caricare un curriculum per future occasioni lavorative.