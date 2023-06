Italo sta cercando personale d'ufficio e di bordo da assumere in diversi ruoli professionali. Le assunzioni Italo negli uffici riguardano responsabili di contabilità e bilancio, responsabili ufficio acquisti e assistenti esecutivi. Gli aspiranti che desiderano lavorare all'interno dei treni possono candidarsi come macchinisti. Le candidature devono essere inviate in modalità telematica. Non è indicata una scadenza per candidarsi.

Lavoro Italo in ufficio: selezioni per responsabili e assistenti, mansioni e requisiti

I candidati che intendono presentare domanda per un lavoro d'ufficio nella sede di Roma possono proporsi per i ruoli di responsabili di contabilità e bilancio, responsabili ufficio acquisti e assistenti esecutivi.

I responsabili contabilità e bilancio lavorano in cooperazione con il dirigente della corrispondente sezione amministrativa. Tra le sue mansioni vi è quella della gestione del bilancio civilistico dell'azienda, garantendone la correttezza. Italo per questo ruolo richiede una laurea in discipline tecniche, esperienza nel medesimo settore lavorativo con le relative competenze, padronanza dei principali programmi informatici e della lingua inglese. I responsabili ufficio acquisti si occupano delle procedure operative inerenti al processo acquisti e delle metodologie e gli strumenti a supporto di tale funzione. Per candidarsi bisogna essere laureati (un indirizzo tra giurisprudenza, economia, ingegneria), aver maturato esperienza nello stesso ambito e conoscere le attività di procurement, conoscere il pacchetto Office e la lingua inglese.

Gli assistenti esecutivi sono delle figure che si occupano, tra le varie mansioni, dell'accoglienza degli ospiti, dell'organizzazione di trasferte e riunioni e della gestione dell'agenda del capo. I requisiti richiesti sono: diploma di scuola superiore (la laurea in questo caso è un titolo preferenziale), esperienza in ruoli di segreteria, conoscenza dei programmi informatici e dell'inglese.

Italo cerca macchinisti da assumere o avviare alla formazione, ecco come candidarsi

Per quanto concerne il lavoro a bordo dei treni, Italo sta selezionando macchinisti da assumere a Milano e Roma. Gli aspiranti devono avere: la licenza europea per condurre i treni e un certificato complementare di categoria B, esperienza di almeno un anno nella conduzione dei treni, diploma di scuola superiore.

Inoltre le risorse devono essere disponibili a lavorare su turni anche notturni o festivi.

Per tutte le sue Offerte di lavoro Italo non specifica il tipo di contratto offerto poiché ciò sarà stabilito in base all'esperienza e alle competenze del candidato. Le candidature devono essere inoltrate sul sito di Italo nella sezione "Posizioni aperte".