La Juventus ha subito una battuta d’arresto inaspettata nel match contro il Cagliari, terminato con un pareggio amaro nonostante la netta superiorità della squadra bianconera per larghi tratti della partita. I tifosi e gli addetti ai lavori si aspettavano una vittoria, viste le numerose occasioni create, ma il match ha preso una piega inaspettata a causa di un episodio che ha suscitato diverse polemiche: l’espulsione per doppia ammonizione di Francisco Conceicao.

Il giovane talento bianconero è stato espulso nel secondo tempo per una presunta simulazione, evento che ha scatenato molte discussioni nel post-partita.

La decisione dell’arbitro Marinelli è stata immediata, ma non tutti l’hanno considerata giusta. Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, pur non volendo alimentare troppo la polemica, ha comunque espresso una riflessione importante al termine del match: “Mi fido dell’arbitro, però adesso si apre un precedente e deve essere sempre così”. Con queste parole, Motta ha evidenziato come, se l’espulsione per simulazione è stata ritenuta corretta, allora questo metro di giudizio dovrà essere applicato in tutte le partite in maniera uniforme.

Motta spera nell’uniformità di giudizio

Thiago Motta, dunque, non ha messo in discussione direttamente la decisione dell’arbitro, ma ha sottolineato l’importanza di una coerenza nel modo in cui vengono giudicati questi episodi.

Il tecnico sa bene che episodi simili possono fare la differenza in una stagione, e la severità dell’arbitro Marinelli potrebbe rappresentare un nuovo standard, a patto che venga applicato in modo equo e costante: “Si deve fare sempre non ogni tanto", queste le parole di Thiago Motta che auspica che adesso vengano sanzionati così come lo è stato Conceicao.

L’espulsione di Conceicao peserà anche per il prossimo impegno della Juventus, che dovrà fare a meno del giovane talento nella sfida contro la Lazio. A questo si aggiunge la probabile assenza di Nico Gonzalez, rendendo ancora più complicata la preparazione del match per Thiago Motta, che dovrà fare i conti con una rosa rimaneggiata in un momento cruciale della stagione.

L’analisi di Calvarese

L’episodio dell’espulsione è stato oggetto di commenti anche da parte dell’ex arbitro Giampaolo Calvarese, che, tramite X, ha definito esagerata la decisione di Marinelli: “Esagerata l’espulsione di Conceicao per doppio giallo: il secondo arriva a causa di una simulazione in area di rigore”. Calvarese ha spiegato che il difensore del Cagliari Obert ha effettivamente toccato Conceicao, anche se non in modo particolarmente intenso, e che, in circostanze simili, spesso si lascia proseguire il gioco senza assegnare il rigore né sanzionare il giocatore per simulazione.

La controversia sull’espulsione ha dunque aperto un dibattito su come vengono gestite queste situazioni delicate, con la speranza, da parte del mondo bianconero, che episodi del genere vengano valutati con maggiore attenzione in futuro. Resta ora da vedere come la Juventus reagirà a questa battuta d’arresto e alla sfida contro la Lazio, che si preannuncia ancora più complessa.