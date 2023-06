Banca Credem sta raccogliendo le candidature per le selezioni attualmente in corso in tutte le sedi diffuse sul territorio nazionale: le ricerche in questione riguardano principalmente il profilo di sportellista e le assunzioni avverranno nell'ambito del cosiddetto "Progetto Giovani".

L'annuncio di lavoro inerente all'iniziativa, reperibile sul sito web di Credem, non presenta una data di scadenza e il form per l'invio delle domande risulta attualmente attivo in modo regolare.

Banca Credem e in cosa consiste il "Progetto Giovani"

Il "Progetto Giovani" è un programma dedicato a giovani diplomati, neolaureati oppure a giovani professionisti con qualche anno di esperienza che abbiano interesse ad avviare una carriera in questo settore.

L'obiettivo, infatti, è quello di formare giovani professionisti che, partendo dal retail banking, ovvero dalla posizione di sportellista, possano ricoprire via via posizioni di maggiore responsabilità all'interno della rete Credem.

Per l'appunto, è un gruppo bancario composto da circa una quindicina di società collegate, che permetto a Credem di aggiungere a quella bancaria anche altre attività: Banca Assurance, Asset Management, Factor, leasing, prestiti personali, servizi digitali e gestione elettronica documentale.

Il gruppo conta circa 300 punti vendita diffusi in tutta Italia e in cui, attualmente, ci si può candidare per il ruolo di sportellista.

Caratteristiche di natura contrattuale

Coloro che verranno ammessi a partecipare al progetto Giovani, saranno introdotti in azienda con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, funzionale alla stabilizzazione; l'inquadramento di partenza è la 3^ area professionale, 1° livello, del CCNL del Credito.

I candidati assunti, inoltre, potranno contare anche su una serie di benefit aziendali, quali la possibilità di lavorare in smart working, telefono aziendale, ticket restaurant e formazione costante.

Modalità di candidatura e altre posizioni aperte

Le domande dovranno essere trasmesse per via telematica, rispondendo all'annuncio pubblicato nella sezione "lavora con noi" di Credem.

Tra le altre posizioni per le quali si può inviare la propria domanda di partecipazione, vi sono: private banker, corporate banker, junior developer, tecnico process automation, senior developer, junior developer, information techonology junior, information technology expert, project manager.

Anche in questi casi, le domande dovranno essere trasmesse telematicamente, aprendo l'annuncio di proprio interesse e procedendo all'inserimento dei propri dati nei form appositamente predisposti.