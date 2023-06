Intesa Sanpaolo assume impiegati d'ufficio a tempo indeterminato. Tali assunzioni riguardano, in particolare, gestori d'imprese e specialisti imprese nell'ambito della consulenza. Non è indicata una data di scadenza per l'inoltro della candidatura online.

Intesa Sanpaolo assume specialisti imprese nell'ambito della consulenza, mansioni e requisiti

Il gruppo bancario ha avviato le selezioni per specialisti imprese con il compito di fornire consulenza nel contesto dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questo ruolo professionale analizza i bisogni dei clienti sul piano degli investimenti, monitorando le norme vigenti con le relative evoluzioni anche internazionali.

Per candidarsi come specialista Imprese - consulenza r&s finanziamenti europei è necessario essere in possesso di una laurea in ingegneria gestionale oppure in economia. Un'eventuale esperienza lavorativa nello stesso settore è un requisito preferenziale, ma non obbligatorio. Inoltre sono richiesti i seguenti requisiti: conoscenza della lingua inglese e del settore bancario, capacità di analisi nel contesto finanziario. Il contratto di lavoro offerto è a tempo indeterminato mentre le sedi del lavoro saranno a Milano, Torino e Roma.

Lavoro in banca per gestori imprese a tempo indeterminato

Un'altra Offerte di lavoro di Intesa Sanpaolo a tempo indeterminato è quella destinata alla figura di gestore imprese, la quale si occupa di gestione, sviluppo e consulenza all'utenza delle imprese.

Anche in questo caso è previsto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre l'esperienza nel medesimo settore lavorativo è un requisito obbligatorio con la relativa competenza in analisi di bilancio aziendale. Siccome la sede del lavoro è Bressanone in Trentino Alto Adige è richiesta anche un'ottima conoscenza della lingua tedesca parlata e scritta, oltre a una laurea nel contesto economico-finanziario.

Intesa Sanpaolo: come candidarsi online a tutte le sue offerte di lavoro

Le posizioni lavorative sopracitate sono solo alcune delle opportunità professionali di Intesa Sanpaolo. Tutti gli aggiornamenti e tutte le offerte di lavoro del gruppo bancario sono disponibili sul suo sito ufficiale nella pagina "Posizioni aperte". In questa sezione l'utente può scegliere di vedere le posizioni attive per giovani e laureati oppure per personale con esperienza.

Infine, dopo aver scelto la selezione a cui si vuole partecipare, è possibile inviare la candidatura online iscrivendosi alla piattaforma Intesa Sanpaolo oppure effettuando l'accesso mediante il proprio profilo LinkedIn.