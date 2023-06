Italo ha avviato di recente una selezione volta ad assumere diplomati per lavoro a bordo dei treni e in ufficio. In particolare, all'azienda occorrono le seguenti figure: macchinista, assistente esecutivo, e candidati appartenenti alle categorie protette.

Il contratto e lo stipendio offerto dipenderanno dal livello di esperienza di ciascun candidato. Non ci sono scadenze entro cui candidarsi online.

Lavoro a bordo dei treni: Italo ricerca diplomati per il ruolo di macchinista

Il macchinista ricercato da Italo dovrà condurre treni altamente tecnologici, ovvero gli Alstom Agv 575 ed Etr 600.

Per questo incarico, la società ferroviaria richiede diplomati in possesso della licenza di conduzione treni e del certificato complementare B. Occorre avere anche esperienza di almeno un anno come primo agente di condotta.

Il macchinista scelto dovrà trasferirsi a Milano o a Roma e svolgerà tre turni di lavoro, anche nelle giornate festive.

Riguardo al lavoro a bordo dei treni, il portale aziendale delle carriere riporta anche la seguente informazione: "Italo ringrazia i 3000 candidati alla selezione per hostess e steward di bordo. La selezione è conclusa".

Lavoro in ufficio: Italo seleziona diplomati per il posto di assistente esecutivo

L'assistente esecutivo selezionato da Italo si occuperà di accogliere e assistere gli ospiti, curerà gli appuntamenti del responsabile e la documentazione societaria, nonché gestirà la corrispondenza.

Per questo ruolo, l'azienda richiede diplomati in possesso di almeno tre anni di esperienza in lavori di segreteria, nonché di una buona conoscenza della suite Office e dell'inglese.

Il candidato idoneo lavorerà presso la sede di Roma.

Posizioni aperte per i diplomati appartenenti alle categorie protette

I diplomati appartenenti alle categorie protette che occorrono all'azienda saranno inseriti in varie funzioni aziendali, sia a livello direzionale sia operativo.

Per partecipare alla selezione, basterà avere un qualsiasi diploma di scuola superiore più il certificato di iscrizione al collocamento mirato. Gradita anche la conoscenza della lingua inglese.

Il luogo di lavoro sarà Roma.

Come candidarsi alle offerte di lavoro di Italo

Per candidarsi alle offerte di lavoro di cui sopra sarà necessario innanzitutto collegarsi al portale aziendale delle carriere.

Per fare questo bisogna digitare "italo lavora con noi" su un motore di ricerca e cliccare il relativo link.

Una volta all'interno di tale pagina web, basterà cliccare la posizione preferita, leggerne le caratteristiche e riempire il modulo messo a disposizione per la candidatura.