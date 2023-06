Poste Italiane assume impiegati d'ufficio destinati a diversi profili professionali. Le offerte di lavoro di Poste riguardano sportellisti, ingegneri per il progetto Polis e figure in ambito logistico. Per quanto concerne la figura di addetto allo sportello/front-end non è necessario che il candidato sia in possesso di un diploma di laurea. Per tutte le posizioni lavorative sopraelencate è previsto un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Poste Italiane: le opportunità aperte per addetti allo sportello diplomati, tra i requisiti è richiesta la conoscenza di una seconda lingua

La figura di sportellista si occupa di fornire supporto alla clientela, oltre a proporre la vendita di servizi e prodotti della società. Poste Italiane cerca sportellisti a tempo indeterminato a Bolzano (Trentino Alto Adige), Prato (Toscana), Bari (Puglia), Reggio Emilia (Emilia Romagna). Le figure di Front-end a Bolzano, oltre ad aver conseguito un diploma di scuola superiore, devono anche conoscere la lingua tedesca con il relativo patentino che ne attesti la padronanza. La scadenza per candidarsi è fissata al 31 dicembre 2023.

Gli sportellisti per Prato, Bari e Reggio Emilia, invece, devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado con voto minimo pari a 70/100 o 42/60 e conoscere la lingua cinese.

In questo caso la scadenza per inviare la candidatura è il 16 luglio 2023.

Lavoro Poste: offerte di lavoro per ingegneri in diversi ambiti, mansioni, requisiti e sedi

Gli aspiranti in possesso di una laurea in ingegneria possono candidarsi per un lavoro a tempo indeterminato sia per il progetto Polis sia in ambito logistico.

Poste Italiane assumerà ingegneri esperti in ambito Real Estate che si occuperanno del progetto Polis, il quale, tra i vari obiettivi, prevede il rifacimento e l’ammodernamento di 7.000 uffici postali. Oltre alla laurea in ingegneria (conseguita a indirizzo edile, gestionale, meccanica, industriale o in architettura) è richiesta anche esperienza nel settore dei progetti immobiliari.

Le sedi del lavoro sono Gli inserimenti avverranno presso le nostre sedi di Napoli, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Milano, Genova, Mestre e Bologna. La scadenza per inviare domanda è al 31 luglio 2023.

Un'altra posizione aperta sul sito di Poste è quella per laureati in ingegneria per opportunità in ambito logistico. Questa offerta di lavoro è aperta anche a ingegneri neolaureati privi di esperienza, i quali saranno inizialmente inseriti in un percorso professionalizzante al fine di acquisire le competenze richieste. I professionisti in ambito logistico con almeno due anni di esperienza all’interno di società del settore logistico saranno inseriti direttamente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le sedi del lavoro sono: Pavia, Venezia, Milano, Torino, Bologna e Roma mentre la scadenza per candidarsi sul sito ufficiale di Poste nella sezione "Lavora con noi" è fissata al 31 luglio 2023.