La società di spedizioni Brt ha recentemente avviato una campagna di reclutamento di personale mirata a inserire in azienda impiegati diplomati. Nello specifico, essi dovranno svolgere, dal lunedì al venerdì, un lavoro operativo, amministrativo e di assistenza ai clienti. I relativi annunci non riportano date di scadenza entro cui candidarsi online.

Brt: impiegati diplomati per lavoro operativo, dal lunedì al venerdì

Alcuni degli impiegati diplomati selezionati da Brt dovranno svolgere un lavoro operativo, ovvero avranno la responsabilità di gestire il magazzino, il servizio clienti e i documenti relativi al trasporto pacchi.

Le candidature sono aperte a coloro che abbiano un diploma di scuola superiore e una dimestichezza con le principali applicazioni informatiche. È gradita anche un'esperienza pregressa in ruoli simili.

Il contratto di lavoro prevede turni a tempo pieno o part-time dal lunedì al venerdì, presso le seguenti filiali: Imola, Bergamo Osio, Ancona centro, Belluno, Biella, Bolzano, Cessalto, Cremona, Desenzano, Genova Fegino, Gravellona Toce, Ivrea, Mantova, Marsala, Merano, Milano Cevedale, Milano Liscate 2, Oristano, Piacenza, Rovato, Torino Pescarito, Trieste, Vercelli, Verona Zai, Bassano, Bologna Urban depot, Castellammare di Stabia, Crespellano, Firenze Valdarno, Genova Bolzaneto, Savona e Cattolica.

Brt seleziona impiegati per lavoro amministrativo, richiesto il diploma

Altri impiegati scelti da Brt avranno il compito di svolgere un lavoro amministrativo. In particolare, essi dovranno controllare le fatture, riscuotere i crediti, registrare gli incassi e gestire alcune funzioni dell'amministrazione del personale.

Potrà candidarsi chiunque sia in possesso di un diploma in ragioneria o in un campo simile, nonché una certa esperienza nel settore e conoscenza di base degli strumenti digitali.

Il candidato assunto lavorerà a tempo pieno fino al venerdì, presso la sede di Bologna Roveri o Milano Liscate.

Inoltre, la società è in cerca di un' impiegata amministrativa per la segreteria IT della filiale di Bologna.

Lavoro nell'ambito dell'assistenza ai clienti, si cercano diplomati

Quanto alle opportunità per diplomati nell'area dell'assistenza ai clienti, i candidati idonei si occuperanno di supportare le richieste della clientela nella zona di competenza.

Il servizio verrà eseguito a mezzo telefono e email.

Per candidarsi, è necessario possedere un diploma di scuola superiore e preferibilmente avere esperienza nel campo.

L'occupazione sarà a tempo pieno, saranno offerti incentivi e un'auto aziendale. I luoghi di lavoro includono Albairate, Landriano Messaggeria e Milano Sedriano.

Come inviare il cv online per Brt

Per inviare il cv online e candidarsi alle offerte di lavoro di cui sopra occorre digitare "Brt lavora con noi" su un motore di ricerca per avere a disposizione il link di accesso alla piattaforma aziendale delle carriere.

Una volta dentro tale pagina web, la scritta "Guarda le selezioni aperte" condurrà alla lista degli annunci per impiegati. Basterà poi un click sull'annuncio di proprio interesse per leggerne la descrizione e per completare la candidatura tramite il relativo pulsante.