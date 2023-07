L'istituto finanziario Credem è alla ricerca di giovani neodiplomati, neolaureati o professionisti con esperienza per il proprio Progetto Giovani: i soggetti scelti cominceranno come sportellisti, in varie sedi aziendali sparse nel territorio italiano. Non ci sono date di scadenza esplicite entro cui candidarsi online.

Credem cerca giovani sportellisti

Credem consente di iniziare il Progetto Giovani come sportellisti, con l'opportunità di progredire in ruoli di maggiore complessità all'interno della rete commerciale dell'azienda.

In particolare, oltre al ruolo di addetto allo sportello, i neo diplomati e neo laureati senza esperienza pregressa, nonché professionisti con qualche anno di esperienza, avranno anche l'opportunità di proseguire la propria carriera in settori come l'audit, la finanza, l'analisi dei dati o il marketing.

Il Progetto Giovani prevede anche posti di lavoro come Virtual Contact Center presso la sede di Reggio Emilia. I soggetti scelti si occuperanno della gestione e dell'assistenza dei clienti tramite chat, social media e telefono.

Il contratto di lavoro di Credem

Il contratto di lavoro proposto da Credem è a tempo determinato di un anno, con l'obiettivo della stabilizzazione in azienda. Gli impiegati verranno inquadrati nella terza area professionale, primo livello, del CCNL del Credito.

Credem supporta il lavoro flessibile, offrendo la possibilità di smart working, e i dipendenti potranno godere di benefici come buoni pasto, telefono aziendale e formazione costante attraverso un'apposita accademia.

Sono previsti anche dei programmi di welfare e convenzioni aziendali.

Le candidature online

Le candidature possono effettuarsi online senza dover rispettare delle scadenze. Nello specifico, occorre digitare "Credem lavora con noi" su un motore di ricerca web e cliccare il link che collega alla pagina aziendale del lavoro. Una volta dentro, la scritta "Scopri le posizioni aperte" porterà all'elenco delle offerte di lavoro, tra cui il Progetto Giovani.

Esso contiene una descrizione completa dell'offerta lavorativa e il pulsante necessario all'invio del curriculum.

Lo stesso portale riporta anche annunci relativi al lavoro di consulente finanziario e per gli esperti in campo informatico. In più, nel caso non si fosse idonei a nessuna delle ricerche in corso, l'azienda consente di inserire una candidatura spontanea.