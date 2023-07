Poste Italiane sta attualmente ampliando il proprio organico e, a tal fine, è alla ricerca di persone da assumere a tempo indeterminato per lavori d'ufficio. Queste opportunità sono rivolte agli addetti allo sportello e ai laureati in ingegneria da impiegare per il progetto Polis e per il settore logistico, ognuna con scadenze diverse entro cui candidarsi online.

Poste Italiane seleziona candidati come addetti allo sportello

Per quanto riguarda la ricerca di addetti allo sportello, Poste Italiane ha aperto le selezioni in varie filiali distribuite sul territorio nazionale, in particolare a Bolzano, Prato, Bari e Reggio Emilia.

Queste figure professionali avranno il compito di pubblicizzare e vendere i servizi offerti dall'azienda, oltre a fornire assistenza alla clientela.

La scadenza per inoltrare le candidature è fissata per il 31 dicembre, con la specifica richiesta per i candidati interessati a Bolzano di possedere il diploma delle scuole superiori e la conoscenza della lingua tedesca, attestata da un apposito patentino.

Per gli addetti allo sportello a Prato, Bari e Reggio Emilia, invece, è richiesto un diploma con un voto di almeno 70/100 o a 42/60 e la conoscenza della lingua cinese. La scadenza per tali candidature è il 16 luglio.

Poste Italiane: laureati in ingegneria per il progetto Polis

Per il progetto Polis, Poste Italiane cerca laureati in ingegneria a cui affidare il compito di ristrutturare determinate filiali aziendali.

Gli interessati devono essere in possesso di una laurea ingegneristica di tipo edile, gestionale, meccanico, industriale o in architettura e di almeno tre anni di esperienza nel settore degli immobili.

Questa posizione offre l'opportunità di lavorare a tempo indeterminato in diverse città italiane, tra cui Napoli, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Milano, Genova, Mestre e Bologna.

Le candidature possono essere inviate fino al 31 luglio.

Laureati in ingegneria per il settore logistico

Per quanto riguarda i laureati in ingegneria per il settore logistico, la società postale sta selezionando candidati con almeno due anni di esperienza nel settore, i quali verranno assunti con un contratto a tempo indeterminato.

Chi invece ha appena concluso il percorso di studi potrà partecipare a uno stage di sei mesi. Le sedi di lavoro per questa posizione includono Pavia, Venezia, Milano, Torino, Bologna e Roma. L'annuncio scade il 31 luglio.

Domande online per Poste Italiane

Per inoltrare le domande online, così da candidarsi a una di queste offerte di lavoro, è possibile utilizzare il portale delle carriere dell'azienda. Basta digitare "Poste italiane lavora con noi" su un motore di ricerca e cliccare sul link corrispondente.

All'interno della piattaforma, sarà possibile trovare la sezione "Posizioni aperte" con l'elenco delle figure ricercate. Una volta individuato il ruolo preferito, sarà sufficiente accedere alla descrizione dettagliata e inviare la candidatura tramite l'apposito pulsante.