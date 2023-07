La Rai ha avviato una campagna assunzioni volta all'impiego di personale per lavoro tecnico.

Si tratta della posizione di esperto di infrastruttura delle applicazioni IT e del ruolo di analista finanziario IT, entrambe presso la Direzione ICT dell'azienda. Offerti contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Rai: l'esperto di infrastruttura delle applicazioni IT

La Rai ha bisogno di un esperto di infrastruttura delle applicazioni IT per disegnare e integrare i programmi informatici, nonché per scegliere i framework da utilizzare.

Il candidato ideale dovrà avere un'esperienza di almeno tre anni nel campo, conoscenze in ambito architettura informatica, sistemi, server e strumenti per lo sviluppo come Ms Visual Studio.

Gradita anche conoscenze nei seguenti ambiti: project management, modellazione applicativa, container e microservizi. Il possesso della laurea non è un requisito obbligatorio.

Rai seleziona un analista finanziario IT

Rai seleziona un analista finanziario IT per progettare, realizzare e analizzare il sistema informatico che gestisce gli aspetti economici e finanziari dell'azienda. Per questo incarico, il soggetto idoneo utilizzerà le tecnologie SAP e Tagetik.

Il ruolo richiede un'esperienza di tre anni in settori simili, conoscenze in ambito di infrastrutture informatiche, gestione dati e preferibilmente il possesso di almeno una certificazione Sap o di una laurea tecnologica.

Il contratto di lavoro per i due professionisti

La Rai assume i due professionisti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, lo stipendio sarà commisurato all'esperienza.

La sede lavorativa sarà a Torino, ma è richiesta la disponibilità a spostamenti.

Tra i vari benefit aziendali offerti, è prevista la possibilità di smart working per dieci giorni al mese, un'assicurazione sanitaria, una pensione integrativa, un laptop aziendale e un telefono di servizio.

I candidati scelti inizieranno a lavorare il 1 settembre 2023.

Cv online per Rai

Per inoltrare il cv online e candidarsi alle offerte di lavoro di cui sopra, occorre digitare "rai lavora con noi" su un motore di ricerca e cliccare il link al portale del lavoro.

Al suo interno, compariranno le figure ricercate attualmente, tra cui i ruoli descritti sopra.

Non resta che cliccarli, leggere le rispettive descrizioni e seguire le istruzioni per candidarsi.

Le candidature online sono gestite dall'agenzia interinale Adecco. Inoltre, la Rai consente di partecipare a tirocini, casting, o a concorsi per figuranti, rimandando ad altre sezioni collegate alla piattaforma delle carriere.