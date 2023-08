Nuove Offerte di lavoro per coloro che desiderano lavorare in Poste Italiane, che ha attivato numerose selezioni destinate a candidati con diploma di scuola superiore. I diplomati, infatti, hanno la possibilità di candidarsi sia come postini sia come impiegati negli uffici di Poste. Nel primo caso, oltre al diploma, è necessario anche essere in possesso della patente, mentre gli impiegati devono avere un'ottima conoscenza di una seconda lingua. Quest'ultimi, infatti, saranno assunti come operatori di sportello a tempo indeterminato negli uffici postali multietnici.

Le scadenze sono fissate tra agosto e settembre 2023.

Poste assume postini in undici regioni: servono il possesso della patente e del diploma, scadenza a settembre

Poste cerca portalettere da assumere in diverse regioni. Le figure saranno impiegate nella guida del motomezzo aziendale per la consegna della posta e dei pacchi ai domicili della clientela. Per tale ragione, in fase di selezione le risorse dovranno affrontare una prova di guida con il mezzo fornito da Poste.

Oltre alla patente di guida in corso di validità, i candidati devono aver conseguito il diploma di scuola superiore con una votazione di almeno 70 su 100 (in alternativa una laurea con votazione di almeno 102 su 110). Il tipo di contratto offerto è a tempo determinato mentre le regioni in cui è possibile candidarsi sono: Lombardia, Toscana, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Trentino Alto Adige (per la sola provincia di Bolzano è richiesta la conoscenza della lingua tedesca, oltre a quella italiana).

La scadenza per inviare la domanda di candidatura è il 4 settembre 2023.

Opportunità di lavoro negli uffici postali: selezioni aperte per sportellisti lingua francese o lingua cinese in Emilia Romagna, cv entro il 31 agosto

Attualmente sul sito di Poste Italiane sono aperte numerose offerte di lavoro. I candidati che desiderano lavorare negli uffici postali come impiegati allo sportello hanno la possibilità di proporsi a Reggio Emilia (Emilia Romagna).

In particolare in questa sede c'è necessità di operatori di sportello che conoscano la lingua francese oppure la lingua cinese. Anche in questo caso, inoltre, gli aspiranti devono essere in possesso di un diploma di scuola superiore con votazione di almeno 70 su 100 oppure di 42 su 60.

Per questa selezione è previsto un contratto di lavoro full time a tempo indeterminato. La scadenza per candidarsi è fissata al 31 agosto 2023. Le domande di candidatura devono essere inviate online sul sito ufficiale di Poste nella sezione dedicata alle carriere.