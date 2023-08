La società di spedizioni Brt ha avviato una campagna di recruiting volta alla selezione di diplomati per lavoro d'ufficio. Nel dettaglio, l'azienda sta cercando addetti all'amministrazione, all'assistenza clienti e operativi e i relativi annunci non riportano scadenze entro cui candidarsi.

Gli addetti all'amministrazione diplomati ricercati da Brt

Gli addetti all'amministrazione che Brt sta ricercando avranno il compito di controllare le fatture ricevute, gli incassi degli spedizionieri, nonché di recuperare i crediti e di amministrare il personale.

Per l'incarico l'azienda richiede i diplomati in ragioneria, o discipline analoghe, che abbiano preferibilmente una qualche esperienza nel campo e una certa dimestichezza con i programmi informatici di base.

Il contratto di lavoro sarà a tempo pieno e prevede turni dal lunedì al venerdì. Lo stipendio sarà consono alle proprie competenze, si lavorerà a Bologna e Landriano, mentre per la sede di Rovereto è richiesto un addetto amministrativo in sostituzione per maternità.

Brt sta selezionando addetti all'assistenza clienti diplomati

Gli addetti all'assistenza clienti che Brt sta selezionando si occuperanno del rapporto col la clientela di una specifica zona territoriale, sia a livello telefonico sia via posta elettronica.

Per questa mansione viene richiesto il possesso di un qualsiasi diploma di scuola superiore e preferibilmente di esperienza nel settore. La remunerazione sarà proporzionata alle effettive capacità del candidato.

Il lavoro dovrà essere svolto full-time, fino al venerdì, presso le filiali di Landriano, Milano, Liscate, Sedriano, Fiano Romano, Rivalta.

Per la filiale di Settimo Torinese viene richiesto un addetto all'assistenza dei clienti esteri, quindi sarà necessario che il candidato abbia un'ottima conoscenza dell'inglese.

Selezioni per addetti operativi diplomati

Gli addetti operativi che occorrono all'azienda si occuperanno dei documenti di trasporto, delle attività di sportello e della gestione del deposito dei pacchi.

Per partecipare alle selezioni bisogna avere un diploma, una certa esperienza in questo ambito e la conoscenza delle zone di lavoro assegnate. Si verrà retribuiti in base alle proprie competenze.

Il personale scelto lavorerà a tempo pieno, tranne il fine settimana, presso le sedi di Trofarello, Osio, Portogruaro, Belluno, Bologna, Bolzano, Casale sul Sile, Ferrara, Forlì, Imola, Merano-Lana, Piombino, Roma, Segrate, Trieste, Reana del Roiale, Mestre, Verona.

A Castellammare di Stabia, Serra Riccò, Caorso e Quiliano il contratto sarà a tempo parziale, mentre per la sede di Rivalta è prevista la sostituzione per maternità.

Le domande di lavoro

Le domande di lavoro vanno inviate online attraverso un'apposita sezione del sito web istituzionale dell'azienda.

Per accedervi è necessario cercare "brt lavora con noi" su un motore di ricerca, cliccare il relativo link e al suo interno la voce "guarda le selezioni aperte". In questo modo si aprirà l'elenco delle attuali offerte di lavoro con i relativi pulsanti per candidarsi.