Poste Italiane sta cercando personale da assumere per diverse mansioni. Le opportunità di Poste attualmente attive riguardano postini e operatori di sportello. Per entrambe le posizioni come requisito obbligatorio è richiesto il diploma di scuola superiore. Le scadenze per candidarsi in modalità telematica sono fissate al 31 agosto e al 4 settembre 2023.

Lavoro Poste: selezioni per diplomati o laureati da impiegare come portalettere in diverse regioni italiane, la scadenza è fissata al 4 settembre

Tra le Offerte di lavoro che Poste ha aperto per diplomati o laureati vi è quella indirizzata all'assunzione di postini.

Le figure si occuperanno di consegnare la posta a destinazione mediante un motomezzo fornito dall'azienda. I requisiti per candidarsi, dunque, sono il diploma di scuola secondaria di secondo grado (superiore) con una votazione di almeno 70 su 100 o, in alternativa, la laurea con votazione minima di 102 su 110. Mentre il possesso del diploma è un requisito necessario per candidarsi, la laurea, anche triennale, è un requisito non imprescindibile ma preferenziale. Servirà anche una patente di guida in corso di validità. L'offerta di lavoro riguarda le seguenti regioni: Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige (solo per la provincia di Bolzano è richiesto il patentino di bilinguismo), Liguria, Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche.

Il tipo di contratto offerto è a tempo determinato mentre la scadenza per inviare domanda sul sito di Poste è il 4 settembre.

Poste Italiane cerca operatori di sportello che conoscano una seconda lingua, come inviare la domanda di candidatura entro il 31 agosto 2023

Poste Italiane ha aperto le selezioni per operatori di sportello a tempo pieno e indeterminato.

Oltre al diploma di scuola superiore con una votazione minima di 70/100 o 42/60, in questo caso è richiesta anche la conoscenza di una seconda lingua: il francese oppure il cinese. La sede del lavoro è Reggio Emilia (Emilia Romagna). Le figure lavoreranno allo sportello a contatto con la clientela per proporre servizi della società oppure rispondere a eventuali richieste e necessità.

La scadenza per candidarsi è il 31 agosto.

Per candidarsi e visionare tutte le offerte di lavoro di Poste bisogna recarsi nella sezione dedicata alle carriere sul suo sito ufficiale. La società consente agli utenti anche di inviare una candidatura spontanea, cioè di allegare il proprio curriculum vitae senza proporsi per una specifica posizione di lavoro. Al fine di ultimare la candidatura occorre effettuare l'accesso o l'iscrizione alla piattaforma.