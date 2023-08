Ferrovie dello Stato ha avviato una campagna di recruiting volta a selezionare diplomati e laureati per lavoro a tempo indeterminato. In particolare, sono ricercate le seguenti figure: esperto in appalti pubblici, project engineer e specialista in accordi per le tecnologie industriali e digitali. Gli annunci riportano scadenze diverse entro cui inviare il cv online.

Ferrovie dello Stato: diplomati per il ruolo a tempo indeterminato di esperto in appalti pubblici

L'esperto in appalti pubblici che Ferrovie dello Stato sta cercando si occuperà dei documenti dei contratti di appalto, della gestione delle gare, delle negoziazioni e degli acquisti dei materiali necessari.

La selezione è aperta ai diplomati che abbiano esperienza nel campo, conoscenze in materia di appalto e dimestichezza con la suite Office.

Il contratto offerto sarà a tempo indeterminato e il relativo annuncio scade il 29 settembre.

Gli esperti selezionati lavoreranno presso le sedi aziendali sparse sul territorio nazionale.

Ferrovie dello Stato sta ricercando laureati per lavorare a tempo indeterminato come project engineer

Il project engineer che occorre a Ferrovie dello Stato dovrà controllare l'esecuzione dei progetti assegnati, gestire i fattori produttivi impiegati, analizzare le criticità e revisionare la documentazione di ciascun progetto.

Per l'incarico sono richiesti i laureati in ingegneria o architettura con esperienza in mansioni simili e conoscenza della normativa di settore.

I candidati dovranno avere anche la capacità di utilizzare i software Autocad, Ms Project e Office, nonché la conoscenza dell'inglese.

Tra le sedi interessate compaiono Genova, Torino, Milano, Roma, Verona, Venezia, Trieste e Bologna.

Il lavoro prevede un contratto a tempo indeterminato e le candidature online sono aperte fino al 29 settembre.

Lavoro a tempo indeterminato per lo specialista in accordi per le tecnologie industriali e digitali

Lo specialista in accordi per le tecnologie industriali e digitali che Fs sta selezionando si occuperà di instaurare collaborazioni con le società tecnologiche, nonché di individuare e applicare le soluzioni digitali più innovative.

Per partecipare alla selezione è necessario possedere una laurea in economia, ingegneria o in ambiti affini, un'esperienza nel campo di almeno tre anni, ma anche una buona conoscenza nel settore dell'Information Technology e dell'inglese.

Le sedi coinvolte saranno Roma e Milano, l'inquadramento a tempo indeterminato e sarà possibile candidarsi online fino al 18 settembre.

Come inviare il cv online per Fs

Per inviare il cv online e candidarsi alle offerte di lavoro di cui sopra occorre digitare "Ferrovie dello stato lavora con noi" e cliccare il collegamento alla piattaforma aziendale delle carriere.

All'interno della pagina web che si apre, la voce "Campagne di ricerca" condurrà all'elenco delle figure ricercate, comprese quelle descritte finora.

Per finire, un click sulla posizione preferita consentirà di leggerne i dettagli e di compilare la domanda di lavoro tramite l'apposito pulsante.