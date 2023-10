Esselunga, che opera nel settore della Grande distribuzione organizzata, sta cercando personale.

La catena di supermercati ricerca, per ampliamento del suo organico, lavoratori per varie mansioni. Tra le posizioni aperte di Esselunga sul suo sito ufficiale vi sono quelle indirizzate ad allievi responsabili e addetti alle vendite/cassieri in diverse regioni d'Italia. Le candidature devono essere inviate in modalità telematica sulla piattaforma dell'azienda.

Lavoro Esselunga per allievi responsabili, mansioni e requisiti

Esselunga seleziona allievi responsabili.

Si tratta di figure che si occupano di rifornire gli scaffali dei punti vendita, riordinare la merce, dare assistenza alla clientela ed eseguire operazioni di cassa. Inoltre gestisce gli orari del personale e la logistica del supermercato supportata da attività di stoccaggio ed esposizione nella sala vendita dei prodotti in assortimento. I candidati devono possedere una laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado. Non è richiesta esperienza lavorativa pregressa poiché le risorse saranno affiancate inizialmente da personale esperto. Saranno utili, invece, propensione alla risoluzione dei problemi e a rapportarsi con la clientela. Questa offerta di lavoro è disponibile per diverse sedi tra cui Brescia, Alessandria, Novara, Piacenza e Cremona.

Selezioni per addetti vendite e cassieri, come inviare la domanda

Un'altra opportunità lavorativa attiva nei supermercati Esselunga è quella per addetti alle vendite/cassieri. Questo ruolo professionale prevede attività di cassa oppure in uno dei reparti del punto vendita come drogheria, macelleria, gastronomia, frutta e verdura, pescheria e panetteria.

Le figure dovranno garantire il rifornimento dei prodotti nei reparti, mantenere in ordine i prodotti, assicurare la costante esposizione degli articoli e supportare la clientela. Per candidarsi è necessario avere un diploma di scuola superiore oppure qualifica professionale. Non è richiesto di aver maturato esperienza lavorativa all'interno dello stesso settore.

Tra le sedi a cui è possibili candidarsi vi sono Milano, Modena, Novara, Ravenna e Parma.

Per candidarsi a queste Offerte di lavoro bisogna registrarsi sul sito ufficiale di Esselunga e inserire la propria candidatura nella sezione dedicata alle carriere "Esselunga job". In questa pagina è possibile visionare tutte le selezioni aperte e avere maggiori informazioni sulle posizioni a cui si è interessati. Al fine di inviare correttamente la candidatura la piattaforma richiede l'accesso con le credenziali oppure la registrazione.