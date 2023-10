Continua il reclutamento nel corpo della Guardia di Finanza con un concorso per selezionare 1.673 allievi finanzieri. Chi supererà le prove previste parteciperà a un corso di formazione retribuito, con uno stipendio di circa 900 euro al mese. La durata del corso sarà stabilita dal comandante generale della GDF, con apposita determina.

La domanda di partecipazione va inoltrata entro le ore 12 del 21/10/2023, tramite Spid o Carta d'identità elettronica, esclusivamente in modalità online, collegandosi al portale dedicato al concorso. Su tale sito verranno pubblicati anche la sede del concorso, il calendario delle prove e le modalità di svolgimento delle stesse, l'elenco dei candidati e tutte le informazioni e/o variazioni riferite al concorso.

È previsto anche l'inoltro della domanda, solo ed esclusivamente per malfunzionamento accertato dei sistemi informatici, tramite indirizzo di posta elettronica indicato sul bando.

Limiti di età e requisiti di partecipazione, causa di esclusione

Potranno partecipare persone maggiorenni, con un'età massima di 26 anni se concorrono per i posti riservati ai volontari delle Forze armate, oppure 24 anni per i posti riservati ad altri cittadini italiani. Non potranno partecipare: gli obiettori di coscienza, gli imputati e condannati o chi è stato sottoposto a misure di prevenzione; chi è stato fermato a guidare in stato di ebbrezza costituente reato, oppure trovato in possesso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, non a scopo terapeutico.

Prove di preselezione, prove fisiche e test attitudinali e psicofisici

La prova scritta di preselezione consisterà in un test a risposta multipla sulla cultura generale, con domande sulla lingua italiana, sulla storia e geografia, sull'educazione civica e per accertare le abilità logiche matematiche. Le prove fisiche saranno tese ad accertare l'efficienza fisica, seguiranno test sull'idoneità psicofisica e attitudinale.

In questa fase saranno valutati anche eventuali titoli posseduti dal candidato

Tipologia dei posti disponibili

Saranno selezionati 1.461 allievi ufficiali, nel contingente ordinario, di cui 1.257 non specializzati, 171 destinati alla specializzazione in antiterrorismo e pronto impiego, 33 da iniziare alla specializzazione in soccorso alpino.

Nel contingente di mare saranno selezionati 212 allievi ufficiali di cui 148 riservati ai volontari delle e forze armate in ferma prefissata e 64 agli altri cittadini italiani. Altri posti sono riservati ai cittadini italiani, possessori dell'attestato di bilinguismo, con le modalità stabilite dal bando di concorso