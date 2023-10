Poste Italiane sta cercando portalettere in tutta Italia e operatori di sportello nella provincia di Bolzano. Per entrambe le selezioni non è indispensabile il possesso di una laurea, ma è sufficiente aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Non è richiesto di aver maturato esperienza lavorativa. Le domande devono essere inviate mediante il sito ufficiale dell'azienda.

Offerte di lavoro Poste Italiane per postini, le domande devono essere inviate entro il 5 ottobre 2023

Nuove opportunità per coloro che desiderano lavorare all'interno di Poste.

La società ha aperto le selezioni per assumere portalettere in tutto il territorio nazionale. La sede di destinazione sarà assegnata in base alle preferenze espresse dai candidati e alle esigenze aziendali. Per candidarsi gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di scuola superiore con un voto di almeno 70 su 100 oppure un diploma di laurea con votazione di almeno 102 su 110. I postini, inoltre, devono avere una patente valida per effettuare le consegne giornaliere previste. Solo per chi presenterà domanda per la provincia di Bolzano è richiesta anche la conoscenza della lingua tedesca. Il tipo di contratto offerto è a tempo determinato. Le selezioni prevedono un test attitudinale, una prova di guida e un colloquio orale.

La scadenza per candidarsi è fissata al 5 ottobre 2023.

Poste seleziona figure di front-end: mansioni, requisiti e come inviare la domanda di candidatura

Poste seleziona figure di front-end, ovvero operatori di sportello a tempo indeterminato, nella provincia di Bolzano in Trentino Alto Adige. Le risorse lavoreranno agli sportelli degli uffici postali, fornendo supporto alla clientela e proponendole prodotti e servizi della società.

Anche in questo caso i candidati dovranno allegare al curriculum la documentazioni che attesti il conseguimento di un diploma di scuola superiore. Inoltre sono è richiesto anche il patentino di bilinguismo (italiano e tedesco) con il relativo attesta di appartenenza linguistica e patentino di bilinguismo. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2023.

Per visionare tutte le Offerte di lavoro di Poste oppure inviare una candidatura spontanea è necessario accedere al sito della società e, più precisamente, alla pagina dedicata alle carriere. Nella sezione "Posizioni aperte" sono elencate tutte le selezioni ancora attive. Gli utenti, dopo aver selezionato l'opportunità lavorativa a cui sono interessati, devono cliccare sulla dicitura "Invia candidatura ora". A questo punto la piattaforma richiede l'accesso mediante le proprie credenziali o l'iscrizione.