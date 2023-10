Ferrovie dello Stato sta cercando diplomati [VIDEO]che da assumere in tutta Italia come assistenti direzione lavori ambito civile. Il tipo di contratto offerto è a tempo indeterminato, mentre la scadenza per inviare la domanda di candidatura è fissata al 13 novembre 2023.

Le opportunità di lavoro per diplomati nell'ambito civile e le mansioni previste

Gli assistenti direzione lavori in ambito civile sono delle figure che monitorano l'esecuzione delle attività in relazione ai progetti approvati, alle indicazioni contrattuali e alle direttive ricevute.

Le altre mansioni di tale profilo professionale sono: compilare il giornale dei lavori e i documenti di avanzamento delle attività, assistere nella gestione dei contratti d'appalto e negli adempimenti riguardanti l'esecuzione e il collaudo delle opere oggetto dell'appalto, supportare il gruppo nella gestione dei progetti di portafoglio.

Fs seleziona assistenti direzione lavori: tra i requisiti il diploma tecnico

Per candidarsi in questo ruolo è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo tecnico (geometra, costruzione, ambiente e territorio). Inoltre Ferrovie dello Stato richiede ai candidati anche la disponibilità a effettuare trasferte su tutto il territorio nazionale, capacità di analisi, propensione alla comunicazione e flessibilità.

I requisiti preferenziali (dunque non imprescindibili) sono: residenza nella regione per cui si intende candidarsi ed esperienza pregressa nel medesimo settore lavorativo.

Ferrovie offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato, scadenza domande 13 novembre 2023

Gli aspiranti che saranno selezionati otterranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'offerta di lavoro per assistenti direzione lavori è disponibile in tutta Italia. Gli utenti che desiderano candidarsi a questa o ad altre opportunità lavorative di Fs italiane devono recarsi sul sito ufficiale del gruppo ferroviario nella sezione dedicata alle carriere e cliccare su "Campagne di ricerca". In questa pagina sono disponibile tutte le posizioni aperte.

Per inviare correttamente la domanda bisogna cliccare sull'offerta a cui si è interessati e successivamente sulla dicitura "Candidati". A questo punto la piattaforma chiederà agli utenti di effettuare l'accesso o la registrazione e di compilare l'apposito form online a cui deve essere allegata una copia del diploma superiore.

La scadenza per inviare la domanda di candidatura è il 13 novembre 2023.