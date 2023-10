L'istituto di credito Credem ha avviato una selezione volta al reclutamento di personale da impiegare come sportellisti e sviluppatori junior. Per entrambe le figure professionali non viene richiesta l'esperienza precedente nel ruolo e non ci sono scadenze entro cui candidarsi online. Gli operatori allo sportello rientrano nel Progetto Giovani.

Credem sta cercando sportellisti in tutta Italia

Gli sportellisti ricercati da Credem si occuperanno delle operazioni allo sportello, delle attività di back office e della promozione dei prodotti finanziari alla clientela.

La selezione è aperta ai diplomati, ai laureandi, ai giovani laureati e ai candidati con qualche esperienza di lavoro in qualsiasi campo.

Una volta selezionati tramite un colloquio individuale e uno di gruppo, i nuovi sportellisti lavoreranno con un contratto a tempo determinato di un anno. Lo stipendio offerto sarà quello del contratto nazionale del credito, terza area, primo livello.

Gli impiegati potranno inoltre beneficiare anche di altri vantaggi economici, come il lavoro da remoto, le agevolazioni in caso di acquisto di un prodotto finanziario, i buoni pasto, l'assistenza sanitaria, il telefonino aziendale, nonché il corso formativo interno all'azienda.

I nuovi operatori verranno assegnati alle varie filiali sparse sul territorio nazionale.

Credem: la ricerca di sviluppatori junior

Gli sviluppatori junior selezionati da Credem avranno il compito di progettare e sviluppare i software aziendali in ambiente C, ma anche di attuare gli interventi di manutenzione necessari.

Il candidato ideale dovrà conoscere ad esempio i seguenti ambienti informatici: Windows, Ms Visual Studio, Sql Server Management Studio, Uni, Smoke, Integration e Functional Test e i framework .Net Standard e Core.

Oltre ai benefici elencati per la posizione precedente, il contratto di lavoro prevede che lo specialista idoneo dovrà lavorare presso la sede di Montecavolo di Quattro Castella (RE).

Come inoltrare le domande online

Le domande online per le offerte di lavoro di cui sopra vanno inoltrare utilizzando la piattaforma aziendale delle carriere.

La prima cosa da fare è digitare "Credem lavora con noi" su un motore di ricerca per avere il link a tale portale.

Al suo interno, la voce "Scopri le posizioni aperte" porterà alla pagina che mostra le attuali figure professionali ricercate. A questo punto, un click sull'annuncio di proprio interesse mostrerà una descrizione dettagliata e il pulsante per l'invio del curriculum.

Se non si è idonei per gli annunci attuali, Credem consente di effettuare una candidatura spontanea che sarà tenuta in considerazione per eventuali altre posizioni si dovessero rendere disponibili in futuro.