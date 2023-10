Italo è spesso alla ricerca di nuovo personale, sia per integrare lo staff sia per integrare il personale operativo. In questo periodo ad esempio, vi sono offerte di lavoro per personale d’ufficio, con particolare riferimento al settore amministrativo e commerciale nella sede di Roma.

La compagnia italiana opera nell’ambito delle ferrovie ad alta velocità. A partire dall’anno corrente, la società anche acquistato Itabus, al fine di integrare i propri servizi di mobilità con 100 bus di ultima generazione, funzionali a garantire un migliore collegamento in varie zone d’Italia.

Posizioni aperte per la direzione amministrativa e commerciale

Nella sezione direzione Health and Safety, Italo è alla ricerca di un laureato in ingegneria che possa supportare il responsabile delle funzioni relative alla gestione della sicurezza dell’esercizio ferroviario. Oltre al titolo di laurea, in questo caso è richiesta la buona capacità di utilizzo del pacchetto Office e la conoscenza dell’inglese.

Nella direzione Commerciale, invece, Italo sta cercando un inventor analist che supporterà il gruppo nelle mansioni di inventor management; per ricoprire questa posizione si richiede un titolo di laurea in statistica, economia, matematica, nonchè un’esperienza pregressa di almeno due anni nel medesimo ruolo.

Sempre nella direzione Commerciale, è in corso anche la ricerca di un business analist che si occupi di svolgere attività di reportistica ed analisi; per candidarsi, in questo caso, si richiede un titolo di laurea in discipline economiche o ingegneristiche.

Nella direzione Amministrazione, Italo assume un addetto alla contabilità che sia in possesso di un titolo di laurea oppure di un diploma superiore in ragioneria; anche questo caso si richiede un’esperienza almeno biennale maturata in contesti aziendali o all’interno di società di consulenza.

Posizioni per appartenenti alle categorie protette: è sufficiente il diploma superiore

Coloro che appartengono alle categorie protette ai sensi dell’articolo 18 della legge 68 del 1999, possono inviare la propria candidatura per essere in assunti come impiegati chiamati a svolgere funzioni aziendali.

In questo caso, è sufficiente il diploma di scuola superiore e la buona conoscenza della lingua inglese: come già specificato, tuttavia, un requisito fondamentale è rappresentato dall’iscrizione alle liste di collocamento mirato.

Modalità di candidatura e caratteristiche contrattuali

Coloro che verranno assunti per ricoprire le posizioni descritte, saranno impiegati presso la sede di Roma; negli annunci, consultabili sul sito web di Italo nella sezione "lavora con noi", è specificato che l’offerta economica e contrattuale sarà commisurata all’esperienza del candidato.

Coloro che sono interessati ad inviare la propria domanda di partecipazione alle selezioni possono farlo utilizzando i form online appositamente predisposti sul sito web Italo, nella sezione riservata alle posizioni aperte. Gli annunci risultano regolarmente attivi e non presentano una data di scadenza.