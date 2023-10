Sul sito web di Poste Italiane è consultabile un annuncio di lavoro recentemente pubblicato, inerente alla ricerca di addetti allo smistamento. Le selezioni in oggetto riguardano specifiche regioni italiane e il numero delle assunzioni dipenderà dalle esigenze legate a una determinata sede. I soggetti interessati possono inviare la propria domanda di partecipazione entro il 20 ottobre 2023.

Requisiti di partecipazione

Per prendere parte alle selezioni e concorrere all’assegnazione di uno dei posti liberi come addetto allo smistamento in una delle sedi interessate di Poste Italiane, non sono richiesti particolari requisiti di natura specifica.

L’unico requisito esplicitamente richiesto è che il candidato sia disponibile ad effettuare turni anche notturni. I candidati che verranno prescelti per essere assunti in tale ruolo, tuttavia, dovranno risultare idonei anche allo svolgimento delle mansioni, e tale idoneità sarà verificata attraverso specifica visita medica.

Caratteristiche della mansione

Gli addetti allo smistamento sono coloro che si occupano dello scarico e carico delle merci, nonché della loro movimentazione.

I soggetti che verranno individuati per ricoprire il ruolo di addetto allo smistamento dovranno, inoltre, occuparsi anche delle attività di natura amministrativa sempre relative alla gestione del magazzino.

Dettagli di natura contrattuale

Come specificato nell’annuncio, reperibile sul sito web di Poste Italiane e che i candidati interessati ad avviare l’esperienza di lavoro in ambito logistico sono invitati a consultare, verranno inseriti in azienda attraverso un contratto di lavoro a tempo determinato.

Ciascun candidato potrà effettuare un’unica scelta di preferenza tra le seguenti città: Bologna, Roma, Verona, Venezia, Padova, Catanzaro, Novara, Milano, Brescia, Cagliari, Pisa, Firenze, Genova, Napoli e Ancona.

Modalità di invio delle domande di partecipazione alla selezione

Per candidarsi alla procedura di selezione, ciascun candidato potrà inviare la propria domanda di partecipazione entro e non oltre il 20 ottobre 2023. Le domande, come sempre avviene per le assunzioni effettuate da Poste, dovranno essere trasmesse in via telematica attraverso il form online reperibile nella sezione recruiting dell’azienda.

In questa sezione, qualora non si fosse interessati alle offerte di lavoro nell’ambito logistico, si potranno consultare anche le altre posizioni aperte relative ad altri settori aziendali.