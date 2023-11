A partire dalla fine dello scorso mese di ottobre, la Segreteria per l’Economia della Santa Sede ha aggiunto una pagina dedicata alle posizioni aperte per lavorare in Vaticano.

In questo modo, coloro che sono interessati a lavorare in Vaticano potranno consultare l'area "lavora con noi" ed aggiornarsi periodicamente sulle posizioni vacanti in quel determinato momento.

Le domande dovranno essere presentate online, attraverso il form appositamente predisposto, in presenza dei requisiti richiesti in ciascun annuncio.

Lavorare in Vaticano

Prima dell'inaugurazione della sezione "lavora con noi", le assunzioni in Vaticano avvenivano sulla base dei curricula liberamente inviati.

Da adesso, invece, ciascuno avrà la possibilità di inviare una candidatura specifica, in quanto saranno resi noti esplicitamente quali sono i ruoli vacanti o che stanno per diventarlo.

Come specificato nella pagina di introduzione, consultabile sul sito della Segreteria per l’Economia, è possibile inviare una candidatura per un determinato profilo, ma, qualora le posizioni disponibili non fossero conformi al candidato, anche una candidatura aperta.

Posizioni aperte in Vaticano

In questo momento, è possibile inviare la propria domanda di partecipazione alle selezioni per i profili di:

Risk Manager operante in ambito finanziario e immobiliare : richiesto tiolo di laurea specialistica e precedente esperienza di almeno 5 anni. Si offre contratto a tempo indeterminato con impegno full time;

: richiesto tiolo di laurea specialistica e precedente esperienza di almeno 5 anni. Si offre contratto a tempo indeterminato con impegno full time; Redattore di madrelingua Portoghese per importante media vaticano: sufficiente il diploma superiore e gradita un'esperienza minima nel ruolo. Previsto contratto a tempo determinato, con possibilità di conversione a tempo indeterminato;

sufficiente il diploma superiore e gradita un'esperienza minima nel ruolo. Previsto contratto a tempo determinato, con possibilità di conversione a tempo indeterminato; Addetto all’analisi e negoziazione titoli : necessaria laurea specialista e pregressa esperienza di 2/3 anni. Previsto contratto con impegno full time, tempo indeterminato;

: necessaria laurea specialista e pregressa esperienza di 2/3 anni. Previsto contratto con impegno full time, tempo indeterminato; Responsabile della compliance nel settore finanziario e/o immobiliare: richiesto tiolo di laurea e pregressa esperienza di 5 anni. Previsto contratto a tempo indeterminato con impegno full time.

Come candidarsi

Le domande dovranno essere presentate online, attraverso i form appositamente predisposti.

Per farlo, ciascuno dovrà aprire l'annuncio di lavoro di proprio interesse e cliccare sul pulsante giallo recante la scritta "candidati".

A questo punto, si aprirà una schermata in cui verrà chiesto all'utente di inserire le proprie credenziali: chi non le avesse, dovrà procedere prima alla registrazione al sistema.

Gli annunci descritti nel paragrafo precedente risultano regolarmente attivi e non presentano una data di scadenza.