Poste Italiane ha avviato le selezioni per assunzioni di personale [VIDEO]. I candidati in possesso di un diploma, ad esempio, potranno partecipare alle selezioni per addetti alla logistica, cioè risorse di magazzino in Sda corriere espresso, oppure come sportellisti con ottima conoscenza della lingua cinese. Le domande per partecipare alle selezioni devono essere inoltrate in modalità telematica sul sito ufficiale della società.

Opportunità di lavoro per addetti alla logistica nei magazzini di Sda corriere espresso

Gli addetti alla logistica sono delle figure che gestiscono le operazioni di magazzino e la movimentazione delle merci.

Tra le altre attività, inoltre, aggiornano le informazioni che riguardano l'integrità e la disponibilità di prodotti e materiali lasciati in deposito, controllando che le merci siano sempre disponibili nel minor tempo possibile in entrata e in uscita dai magazzini. Per candidarsi in questo ruolo professionale Poste richiede: un diploma di scuola secondaria di secondo grado con votazione minima di 70 su 100, disponibilità a lavorare su turni anche notturni, propensione al team working, alla collaborazione e flessibilità. Le sedi disponibili per tale posizione sono collocate principalmente nelle regioni del centro-nord oppure del nord-Italia come, ad esempio, Milano, Bologna, Landriano, Piacenza.

Il tipo di contratto offerto è a tempo determinato mentre la scadenza per inviare la candidatura è fissata al 31 dicembre 2023.

Selezioni in corso per operatori di sportello di lingua cinese, richiesto anche il diploma superiore

Un'altra opportunità per diplomati è quella di candidarsi come operatori di sportello di lingua cinese.

Nella sede di Reggio Emilia Poste Italiane sta cercando delle figure che conoscano bene la lingua cinese e abbiano il diploma di scuola superiore con una votazione di 42 su 60 oppure di 70 su 100. In questo caso il tipo di contratto offerto è a tempo indeterminato mentre la scadenza per inviare domanda di partecipazione alle selezioni è fissata al 15 novembre 2023.

Il ruolo professionale prevede attività di promozione e vendita dei servizi di competenza, garantendo l'adempimento delle corrispondenti procedure operative e amministrative e seguendo gli standard di qualità e della normativa. Inoltre le figure supporteranno la clientela allo sportello garantendole un buon servizio, in ottica di fidelizzazione.

Per visionare tutte le Offerte di lavoro di Poste Italiane è necessario recarsi sul sito ufficiale della società nella pagina dedicata alle carriere. In questa sezione del sito, inoltre, è possibile anche inviare la candidatura desiderata.