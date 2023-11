Credem è alla ricerca di nuovo personale, da coinvolgere in ruoli diversi: dal mondo dell'IT alla finanza, dal legal al marketing. In questo momento, Credem sta portando avanti il "Progetto Giovani", un programma con il quale si mira a coinvolgere giovani volenterosi ed ambiziosi per ricoprire il ruolo di sportellista.

Credem è una banca nata agli inizi del Novecento ad opera di alcuni imprenditori reggiani e ad oggi conta 600 filiali diffuse in ben 19 regioni per un totale di circa 6.000 dipendenti.

Assunzioni per operatori di sportello in tutto il territorio nazionale

I candidati che verranno selezionati nell'ambito del "Progetto Giovani" saranno inseriti nel settore retail lavorando a contatto con il pubblico. Nello specifico, dovranno effettuare attività di operatore di sportello e back office, rapportandosi costantemente con i colleghi, con il responsabile della filiale in cui sono impiegati e con i colleghi degli uffici centrali.

L'offerta di lavoro è aperta a neodiplomati, neo laureati, nonché a candidati con qualche esperienza lavorativa, anche se non legata al settore bancario. Le candidature dovranno essere trasmesse per via telematica attraverso il form messo a disposizione sul sito web di Banca Credem nella sezione dedicata alle posizioni aperte.

Caratteristiche contrattuali e benefit aziendali

Per la posizione di sportellista nell'ambito del "Progetto Giovani" è previsto un iniziale contratto annuale a tempo determinato, funzionale alla stabilizzazione. Nello specifico, l'inquadramento di partenza sarà la 3° area professionale 1° livello del CCNL del Credito.

Al fine di creare un ambiente di lavoro inclusivo e non discriminante, Credem ha attivato una serie di iniziative di supporto alla genitorialità, al diversity management, al confronto generazionale, al lavoro agile (part-time, smart working, ecc.) e alla crescita meritocratica.

Tra gli altri benefit aziendali si evidenziano: buoni pasto, telefono aziendale, polizza sanitaria.

Processo di selezione e formazione

A seguito dell'invio della propria candidatura, i soggetti idonei saranno coinvolti in un primo colloquio conoscitivo, in caso di esito positivo, in un successivo colloquio di individuale o di gruppo. Nella fase conclusiva della selezione verrà proposto un percorso di inserimento dedicato in considerazione delle attitudini e del percorso di studi del soggetto interessato.