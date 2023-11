Poste Italiane sta cercando personale nelle regioni del Nord e del centro-nord. Le opportunità riguardano figure di front-end (sportellisti) e risorse Sda nell'ambito corriere espresso e nei magazzini (addetti alla logistica). Per candidarsi è richiesto un diploma di scuola superiore. Le istanze per prendere parte alle selezioni devono essere inviate online entro il 31 dicembre 2023.

Offerte di lavoro per risorse Sda: i candidati devono avere il diploma e voglia di mettersi in gioco

Le risorse Sda express courier sono delle figure che si occupano della logistica all'interno dei magazzini di Poste Italiane.

Gestiscono le attività smistando la merce nel rispetto dei tempi e delle norme aziendali. Gli aspiranti devono avere un diploma di scuola superiore conseguito con una votazione minima di 70 su 100 ed essere pronti a mettersi in gioco. Inoltre sono richiesti anche disponibilità a lavorare su turni, propensione al lavoro di gruppo, flessibilità e spirito di collaborazione. Le sedi del lavoro sono nel Nord Italia come, per esempio, Piacenza, Milano, Bologna, Landriano. Il tipo di contratto previsto è a tempo determinato, invece la scadenza per candidarsi online sul sito di Poste è il dicembre 2023.

Poste Italiane cerca figure di front-end: opportunità per sportellisti nella provincia di Bolzano

Un'altra posizione aperta dalla società per i diplomati è quella di candidarsi come figure di front-end.

Questo ruolo professionale prevede attività di vendita dei prodotti e dei servizi dell'azienda allo sportello. Gli aspiranti devono avere un diploma di scuola superiore (in questo caso non è specificata una votazione minima) e un patentino di bilinguismo (italiano - tedesco) in relazione alla provincia a cui si riferisce l'offerta lavorativa.

Il contratto di lavoro previsto è a tempo indeterminato e la scadenza per proporsi alla selezione è fissata al 31 dicembre 2023.

Le selezioni devono essere inoltrate allegando il curriculum sul sito ufficiale

Per visionare tutte le Offerte di lavoro di Poste Italiane è necessario recarsi sul suo sito ufficiale nella sezione dedicata alle carriere.

In questa pagina gli utenti hanno la possibilità di allegare il proprio curriculum vitae senza proporsi per una posizione lavorativa in particolare, inviando una candidatura spontanea. In alternativa, cliccando su "Posizioni aperte", gli aspiranti potranno visionare tutte le selezioni in corso e scegliere quella a cui sono interessati. La candidatura avviene tramite accesso o iscrizione alla piattaforma, allegando il curriculum e il titolo di studio.