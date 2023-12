Il gruppo Ferrero ha avviato una campagna di recruiting finalizzata all'assunzione di diplomati da impiegare in fabbrica. In particolare le figure ricercate sono il manutentore meccanico ed elettronico, il tecnico assemblatore e l'operatore della logistica: i relativi annunci non prevedono scadenze entro cui effettuare le candidature online.

Ferrero seleziona diplomati per il ruolo di manutentore meccanico ed elettronico

Il manutentore meccanico ed elettronico selezionato da Ferrero dovrà effettuare la manutenzione delle pompe di cioccolato, dei macchinari per il confezionamento, delle aree robotizzate e dei magazzini automatici.

Riguardo ai requisiti per candidarsi, la multinazionale seleziona i diplomati in materie meccaniche, meccatroniche o elettroniche che abbiano l'abilità di diagnosticare i guasti al processo produttivo.

Quanto all'inquadramento, Il soggetto assunto dovrà svolgere tre turni di lavoro, anche nel fine settimana, presso lo stabilimento di Alba (CN).

Il tecnico assemblatore ricercato da Ferrero

Il tecnico assemblatore ricercato da Ferrero dovrà preparare le attrezzature e i materiali da utilizzare, assemblare e montare i macchinari e gli impianti per la produzione, effettuare report sull'attività svolta.

Per quanto attiene alla selezione, Il candidato ideale sarà colui che avrà un diploma a indirizzo meccanico o meccatronico, la conoscenza del disegno industriale, degli strumenti che si utilizzano in officina, dell'inglese e del programma Autocad.

Inoltre è gradita l'esperienza precedente nell'assemblaggio dei macchinari.

L'annuncio riporta che il soggetto assunto lavorerà ad Alba e dovrà essere disponibile a spostarsi in Italia e all'estero.

L'operatore della logistica

L'operatore della logistica che verrà assunto dall'azienda collaborerà alla conduzione degli impianti produttivi, gestirà l'uscita dei prodotti finiti e l'emissione dei relativi documenti.

Inoltre l'addetto dovrà spostare i materiali all'interno del magazzino attraverso l'uso del carrello elevatore e realizzerà dei rapporti sull'andamento del flusso logistico.

In merito ai requisiti, per questa posizione sono richiesti dei soggetti diplomati che abbiano una buona dimestichezza con il software Office e conoscenze in ambito impianti e logistica.

Inoltre verrà considerato in via preferenziale il possesso del patentino per il carrello elevatore.

Per quanto invece concerne Il contratto, esso prevede tre turni di lavoro presso la sede di Pozzuolo Martesana (MI).

Le candidature online per Ferrero

Le candidature alle offerte di lavoro di cui sopra vanno inviate online tramite il portale aziendale delle carriere: digitando "Ferrero lavora con noi" su un motore di ricerca si ottiene il link per accedere a tale piattaforma.

Al suo interno sarà necessario selezionare "Italia" nell'apposito riquadro per poter consultare gli annunci, ognuno di essi il pulsante che consente di avviare la candidatura.