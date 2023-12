Banca d'Italia ha indetto dei nuovi concorsi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di professionisti altamente qualificati nell'ambito dell'Information and Communication Technology (ICT). In particolare l'offerta di lavoro prevede l'assunzione di 45 nuovi dipendenti. La scadenza delle domande è fissata al 28 dicembre.

Il bando

Il bando prevede l'assunzione di un totale di 45 unità di personale, nel dettaglio: 13 esperti di profilo tecnico nel campo ICT, di 4 esperti con competenze specifiche in cyber security o cyber intelligence, e di ulteriori 28 assistenti nel campo ICT.

Essi saranno assegnati principalmente agli uffici dell'Amministrazione centrale, situati a Frascati, in provincia di Roma.

Per accedere al concorso, i requisiti variano in base al livello della posizione. Le posizioni di livello A e B richiedono una laurea magistrale o specialistica in ingegneria o scienze, con un punteggio minimo accettabile o un diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in discipline affini.

Per le posizioni di livello B, è necessaria, in aggiunta, un'esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore della cyber security o della cyber intelligence.

Per coloro che aspirano alle posizioni di livello C, è sufficiente possedere un diploma di istruzione secondaria quinquennale o una laurea triennale in ambiti tecnici o scientifici.

Come iscriversi al concorsi di Banca d'Italia

La procedura di candidatura richiede l'invio delle domande entro il 28 dicembre 2023, esclusivamente attraverso la piattaforma online dedicata della Banca d'Italia.

Per ciascuno è consentita la partecipazione a un solo concorso, e nel caso in cui un candidato presenti più domande, sarà considerata valida solo l'ultima inviata.

Inoltre, la Banca d'Italia si riserva la possibilità di effettuare una preselezione basata sui titoli in caso di un'elevata affluenza di candidature, stabilendo soglie di ammissione a 1.300 unità per le posizioni A e B, e 1.500 unità per la posizione C. Le graduatorie preliminari saranno poi composte considerando i voti di laurea o di diploma dei candidati.

Prove concorsuali

Il percorso delle prove di concorso è articolato, comprendendo una fase scritta e una fase orale. La prova scritta implica la risoluzione di tre quesiti a risposta sintetica e la redazione di un elaborato in lingua inglese. Per le posizioni di livello A e B, la fase orale comporta un assessment center e un colloquio su argomenti del programma e in lingua inglese. Nel caso delle posizioni di livello C, si svolge invece un colloquio.

Le graduatorie di merito saranno redatte in base ai punteggi totali ottenuti nelle prove scritte e orali. In caso di parità di punteggio, la priorità sarà data al genere meno rappresentato e, in subordine, alla persona più giovane. Le persone classificate in posizioni utili all'assunzione dovranno poi fornire un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per ricevere le comunicazioni relative alla procedura di nomina e assegnazione.