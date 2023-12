Ferrovie dello Stato ha indetto una campagna di recruiting finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. In particolare viene ricercato un operatore di sala operativa, un assistente al manager di progetto e un assistente alla realizzazione delle opere civili. Le candidature sono online e hanno delle scadenze diverse fra loro.

Lavoro a tempo indeterminato per operatore di sala operativa

L'operatore di sala operativa che Ferrovie dello Stato intende assumere dovrà programmare le corse degli autobus sostitutivi, gestire la circolazione di tali mezzi risolvendo le situazioni di emergenza ed effettuare il rendiconto dell'attività svolta.

I principali requisiti richiesti sono il possesso di un diploma di scuola superiore, la residenza (o il domicilio) nella provincia del luogo di lavoro e la disponibilità a lavorare su tre turni. Ai fini della valutazione potranno essere considerati anche il voto del titolo di studio e l'eventuale esperienza precedente nel campo.

L'operatore selezionato lavorerà a tempo indeterminato presso la sede di Firenze, l'annuncio scade il 21 dicembre.

Ferrovie dello Stato: il ruolo di assistente al manager di progetto

L'assistente al manager di progetto che verrà assunto da FS si occuperà della programmazione e della gestione dei progetti, ma avrà anche il compito di controllare i costi sostenuti e l'avanzamento dei lavori, nonché di relazionarsi con gli enti esterni coinvolti.

A questa selezione potranno partecipare i laureati in architettura oppure in ingegneria civile, edile, ambientale, industriale e dell'informazione. I candidati dovranno avere anche un'esperienza di almeno due anni in incarichi simili, la conoscenza dell'inglese e dei programmi informatici per la gestione dei progetti.

Il contratto offerto sarà a tempo indeterminato presso la sede di Bari, Milano o Roma.

Occorrerà candidarsi online entro il 15 gennaio 2024.

L'assistente alla realizzazione delle opere civili

L'assistente alla realizzazione delle opere civili che verrà assunto da FS si occuperà di verificare che i lavori in corso rispettino le condizioni fissate nel contratto e le leggi in materia di appalti pubblici. Inoltre il neoassunto dovrà occuparsi della documentazione tecnica, della contabilità dei costi e infine assicurarsi che nel cantiere vengano rispettate le norme di sicurezza e gli standard di qualità.

Per questo ruolo potranno candidarsi i diplomati tecnici o i laureati in architettura, ingegneria civile, edile, ambientale e dei trasporti. Oltre al titolo di studio, è richiesta anche l'esperienza di almeno due anni in contesti del genere, la conoscenza delle norme che regolano i lavori pubblici, dell'inglese, dei software Office, Autocad e Ms Project.

Il soggetto scelto verrà assunto a tempo indeterminato e potrà lavorare a Milano, Verona, Torino, Genova, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo o a Reggio Calabria. Saranno possibili spostamenti tra le sedi di lavoro. Le candidature online resteranno aperte fino al 15 gennaio 2024.

L'invio della domanda di lavoro

L'invio della domanda di lavoro per una delle posizioni descritte va effettuato online, in particolare occorre digitare "Ferrovie dello Stato lavora con noi" su un motore di ricerca web per ottenere il link che collega al portale aziendale delle carriere.

All'interno di tale pagina web sarà necessario cliccare sulle offerte di lavoro presenti per accedere alla loro descrizione e infine sul pulsante che consente di candidarsi.