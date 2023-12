Eni ha indetto una campagna di recruiting volta alla selezione di nuovo personale per lavoro d'ufficio.

Nella sezione carriere del sito web aziendale figurano in particolare, tra le altre, posizioni aperte per specialista dei pagamenti digitali, esperto in amministrazione dei contratti e analista del business plan. I relativi annunci scadono l'8 gennaio 2024.

Eni: assunzione a tempo indeterminato per uno specialista dei pagamenti digitali

Lo specialista dei pagamenti digitali che verrà assunto da Eni dovrà selezionare i metodi di pagamento più adatti per l'azienda, svilupparli in base al tipo di prodotto da distribuire, coordinare progetti europei in materia ed occuparsi degli aspetti fiscali e legislativi legati ai sistemi di pagamento adottati.

Le candidature sono aperte per laureati in ingegneria o economia che abbiano almeno tre anni di esperienza nel campo, vantino la conoscenza dell'inglese e siano disponibili alla mobilità nazionale e internazionale.

Il soggetto scelto lavorerà a tempo indeterminato presso la sede di Roma.

L'esperto in amministrazione dei contratti, lavoro a tempo indeterminato

L'esperto in amministrazione dei contratti che Eni ha intenzione di assumere fornirà supporto nella gestione dei contratti relativi agli appalti della società energetica verificando poi in una seconda fase il rispetto degli adempimenti contrattuali e dei requisiti richiesti dal singolo appalto.

A questa selezione potranno partecipare i laureati in economia, giurisprudenza o ingegneria che abbiano almeno tre anni di esperienza in ruoli analoghi.

E' gradita anche la conoscenza dell'inglese oltre al possesso di competenze in materia di economia verde ed energie rinnovabili da biomasse.

Il contratto di lavoro è a tempo indeterminato: si lavorerà a Roma ed è prevista la possibilità di trasferte internazionali.

Apprendistato per un'analista del business plan

L'analista del business plan (junior consolidated & reporting analyst) che occorre alla multinazionale energetica dovrà analizzare le differenze tra consuntivo e budget, fornire i dati sull'andamento economico e finanziario alle società controllate, nonché contribuire all'aggiornamento del modello di controllo aziendale adottato.

Questa opportunità lavorativa è rivolta ai laureati in economia che abbiano fino a un massimo di tre anni di esperienza in questo ambito e vantino una buona conoscenza in materia di analisi di bilancio. Al candidato viene richiesta anche la conoscenza del pacchetto Office e dell'inglese.

L'inquadramento prevede lo svolgimento di un apprendistato professionalizzante presso la sede di Milano.

Eni: le candidature online

Le candidature online alle offerte di lavoro di cui sopra dovranno essere effettuate tramite il portale delle carriere. Per accedervi occorre digitare "Eni lavora con noi" su un motore di ricerca e cliccare il link che collega alla pagina web indicata.

Quest'ultima contiene l'elenco delle ricerche in corso, per inoltrare la propria candidatura occorrerà servirsi dell'apposito pulsante al loro interno.